A estrela de ‘Good Times’ John Amos recusa a caridade da filha e o GoFundMe é encerrado

Estrela de “Good Times” e “America’s Dad” João Amós não quer nada do dinheiro que sua filha financiou em seu nome … e agora seu GoFundMe foi retirado.

filha do João, Shannon Amos estava buscando doações em nome de seu famoso pai, que ela afirma estar lutando por sua vida em um hospital depois de cair vítima de abuso de idoso e possíveis crimes financeiros … todos os quais John chamou de BS total.

Como relatamos, Shannon iniciou um GoFundMe com uma meta de $ 500.000 no início deste mês, mas agora foi apagado da Internet … e um porta-voz do GoFundMe nos disse que é porque John recusou os fundos.