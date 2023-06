A estrela de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’, Dan Benson, está feliz por trabalhar em pornografia

Dan Benson – uma ex-estrela de “Os Feiticeiros de Waverly Place” – passou de estrela infantil a estrela pornô… e ele diz que não poderia estar mais feliz com a mudança de carreira.

O ex-ator do Disney Channel – que costumava interpretar Zeke Beakerman e trabalhar ao lado Selena Gomez entre 2007 e 2012 – pulou no TikTok para fornecer uma atualização de saúde mental … explicando que estava se sentindo muito bem com sua mudança para o entretenimento adulto.