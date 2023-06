A estrela de TV problemática Bam Margera abandona a reabilitação para um fim de semana em Las Vegas

euparece Bam Margera, o problemático astro da TV, não aguentou a reabilitação e decidiu encurtar seu último período. Em vez disso, ele aparentemente está planejando uma fuga selvagem para Sin City. Fontes derramaram o feijão com o TMZ, revelando que Bam estava procurando ajuda em um centro de desintoxicação na ensolarada San Diego, Califórnia, o mesmo lugar onde Lamar Odom havia procurado tratamento no passado.

No entanto, parece que Bam mudou de ideia e não queria concluir o programa. Então, ele fez as malas e deixou a instalação no início desta semana, dizendo a seus amigos que queria visitar Las Vegas para o fim de semana. A última vez que ele foi visto foi na quinta-feira, quando ele levou sua namorada, Jessica, para jantar no Nobu em Malibu.

Mas antes dessa saída, Bam teria feito uma saída apressada da casa de Odom em Calabasas, Califórnia. Aparentemente, a ex-estrela da NBA estava tentando convencer Bam a desintoxicar no Centros de tratamento de bem-estar Odommas o skatista fugiu mesmo assim.

Agora, Bam não tem estado ativo nas mídias sociais ultimamente, e seus representantes não responderam a Página Seispedido de comentário. Esta não é a primeira vez que Bam luta contra vícios e problemas de saúde mental. Ele já entrou e saiu da reabilitação antes, tentando encontrar o caminho de volta para uma vida mais saudável.

Ele está lutando uma batalha de custódia

No meio de toda essa turbulência, Bam está travando uma batalha pela custódia de sua ex-esposa, Nicole Boydsobre seu filho de 5 anos, Fénix. As coisas ficaram muito complicadas, com Nicole pedindo US $ 15.000 por mês em pensão alimentícia. E como se isso não bastasse, Bam também foi acusado de enviar mensagens de texto “abusivas” para Nicole durante seu tempo em 5150. É muito para lidar.

Esperançosamente, a permanência de Bam na clínica de reabilitação em São Diego ou qualquer aventura em que ele embarcou o ajudará a encontrar forças para enfrentar seus demônios e assumir a responsabilidade por suas ações. Estamos torcendo por você, Bam. Aguenta aí, amigo.