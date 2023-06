A estrela do 49ers, Samuel, odiava assistir a filmes de sua temporada de 2022

Deebo Samuel seguiu sua excepcional temporada de 2021 com uma sólida campanha de 2022. Mas “sólido” não é bom o suficiente para o São Francisco 49ers‘ receptor amplo.

Samuel na quarta-feira disse a repórteres que a última temporada foi “horrível” e ele espera não repetir em 2023 – quando o 49ers estará em Super Bowl contenda novamente.

Samuel lamenta temporada “lenta”

Samuelum Tudo profissional em 2021, viu seus números caírem em 2022. Uma temporada depois de acumular 1.770 jardas de scrimmage e 14 touchdowns no total, Samuel registrou apenas 864 jardas no total e cinco touchdowns em 13 jogos enquanto lutava contra lesões no joelho, tornozelo e isquiotibiais.

Além disso, Samuel teve uma média de 49 jardas de recepção por jogo e 5,5 jardas por tentativa de corrida.

“Apenas vendo a fita, foi, ‘Olha como lento e, tipo, como você parece ruim na fita'”, disse Samuel. “Eu nunca vou colocar nada em fita assim novamente.”

Distraído Deebo está mais focado entrando em 2023

Difíceis negociações contratuais com o 49ers também desempenhou um papel Samueltemporada de 2022 abaixo da média. O antigo Carolina do Sul O destaque havia solicitado uma negociação no ano passado antes de chegar a um acordo sobre uma extensão de US$ 73,5 milhões por três anos em São Francisco.

“O foco principal este ano é apenas voltar ao que fiz no verão de 2021”, disse Samuel.

Um livre de distrações debo poderia de fato ser a chave para acabar São Franciscode Super Bowl seca após derrotas consecutivas no NFC Championship Game.