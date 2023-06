A estrela do Bengals, Joe Burrow, mostra habilidades de rebatidas e acerta bombas no treino dos Reds

EUAlém de suas impressionantes habilidades no futebol, Joe Burrowo talentoso zagueiro do Cincinnati Bengals, exibiu suas proezas no beisebol durante um passeio no Grande American Ball Park em Cincinnati. Acompanhado por alguns de seus companheiros de equipe do Bengals, Burrow participou de uma sessão de treino de rebatidas que deixou os outros maravilhados.

Joe Burrow acerta bombas no estádio dos RedsTW/@OliviaRayTV

Como a primeira escolha geral no Draft da NFL de 2020, Burrow demonstrou seu notável poder ao acertar impressionantes quatro home runs durante a sessão. Praticando cerca de 100 tacadas na gaiola de rebatidas, o quarterback do Pro Bowl recebeu aplausos de seus companheiros de equipe do Bengals e dos jogadores do Cincinnati Reds quando fez seu primeiro home run.

No entanto, a sessão de treino de rebatidas terminou depois que Burrow fez contato com um arremesso que atingiu o topo da gaiola. Apesar desse pequeno revés, a exibição de suas habilidades no beisebol acrescentou outra dimensão às proezas atléticas de Burrow.

Bengals procura construir química fora do campo na esperança de uma corrida no Super Bowl

Burrow e os Bengals parecem estar obtendo algum tempo de união necessário fora da temporada antes de se preparar para o que espera ser outra temporada impressionante da equipe de Cincinnati. Joey B melhorou consistentemente em todas as suas temporadas na liga, levando seu time a um recorde de 12-4 no ano passado.

Depois de perder para os Chiefs no campeonato AFC última temporada, e perder o Super Bowl na temporada anterior ao LA Rams, o Bengals espera que mais coesão e química no vestiário possam impulsioná-los além do limite.