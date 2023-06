A estrela do Bills, Diggs, perde o treino obrigatório – ele quer sair de Buffalo?

Tele Buffalo Bills‘ minicamp obrigatório começou esta semana, mas uma ausência notável terça-feira deixou Contas treinador principal Sean McDermott “muito preocupado.”

Stefon Diggs, BúfaloRecebedor nº 1 e um dos melhores em sua posição no NFL, não participou do treino na terça-feira, apesar de estar nas instalações do Bills no início do dia. Isso levantou preocupações de que a estrela queira uma troca antes da temporada de 2023 – mas Diggs‘ agente foi rápido para acalmar os nervos em frangalhos de qualquer fã.

Diggs responde a especulações

Diggs tem sido feliz em Búfalo, assinando um contrato de $ 96 milhões em 2022 e passando a ter uma das melhores temporadas de sua carreira. Mas rumores de atrito com o quarterback Josh Allen perseguiu o Contas no final da última temporada, e Diggs não dissipou os rumores em um Instagram história na terça-feira.

Diggs conseguiu 108 passes para 1.429 jardas e 11 touchdowns em 2022, mas o Bills perdeu para Joe Burrow e a Cincinnati Bengals nas eliminatórias. Buffalo foi classificado como um Super Bowl favorito entrando em 2023, mas suas chances sofrerão um grande golpe se Diggs – que também perdeu OTAs fora da temporada – deixar o time neste verão.

Uma “situação interna”

Apesar das sugestões credíveis de que Diggs está de olho em um comércio longe de Búfaloo agente do jogador expressou surpresa com a reação aos acontecimentos de terça-feira.

“Há coisas sendo resolvidas – a caminho de serem resolvidas”, agente Adisa Bakari contado Rede NFL. “Stefon está lá (desde) domingo à noite. Ele estava no prédio esta manhã.”

Embora pareça que o drama em torno de Diggs vai acabar em breve, Contas os fãs não podem ser culpados se a pressão arterial aumentar um pouco nos próximos dias.