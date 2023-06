A estrela do FC Cincinnati, de 15 anos, se torna a jogadora mais jovem da MLS este ano

Steven Jimenez pisou no Estádio TQL arremessou na noite de quarta-feira e imediatamente se tornou o jogador mais jovem de uma Liga principal de futebol jogo nesta temporada.

zagueiro local Jiménez teve um momento para lembrar de FC Cincinnatijogo de contra Toronto FC, já que o jovem de 15 anos fez sua estreia no time principal apenas sete meses após assinar seu primeiro contrato profissional. Jimenez viu os momentos finais de uma vitória por 3 a 0 para os anfitriões, que mantiveram sua posição no topo da classificação geral com sua 13ª vitória na temporada.

Quem é Stiven Jiménez?

Natural de Maryland, Jiménez ingressou FC Cincinnatida academia em 2019 e trabalhou seu caminho até a consideração do primeiro time. Ele viajou com a equipe para os jogos da pré-temporada antes de assinar um contrato profissional em novembro – parte de um ano turbulento para o adolescente.

Jimenez também representou ambos México e Estados Unidos equipes juvenis em 2022 e garantiu um contrato que, com opções acionadas, poderia durar até 2027 – tudo antes de receber sua carteira de motorista!

Quem são os jogadores mais jovens da história da MLS?

Jiménez pode ser apenas uma criança, mas mesmo em sua tenra idade, ele não é o jogador mais jovem da história da Major League Soccer. Na verdade, ele nem está entre os três primeiros.

Jimenez quebrou a lista dos cinco jogadores mais jovens a representar um MLS clube – uma lista ainda encabeçada pelo fenômeno de uma só vez Freddy Aduque estreou para DC United aos 14 anos em 2004. Atual Bayern de Munique e lateral-esquerdo da seleção canadense Afonso Davies tinha 15 anos e oito meses quando jogou pela primeira vez pelo Vancouver Whitecapsenquanto o DC United deu a estreia a outro jovem de 15 anos em 2022 – zagueiro Mestre Akinmboni.