A estrela do TikTok, Alix Earle, inicia romance com o receiver do Miami Dolphins, Braxton Berrios

Pocular TikTok estrela Alix Earle parece ter encontrado um novo interesse amoroso no mundo dos esportes profissionais. Conhecida por sua preferência por atletas menos conhecidos, Earle foi flagrada se divertindo comMiami Dolphins receptor Braxton Berriosadicionando combustível ao boato.

Ao contrário dos típicos caçadores de camisas que perseguem atletas de alto nível com contratos maciços, EarleO gosto de se volta para os menos conhecidos meio-campistas de backup e receptores de slot. Com uma queda por evitando os holofotes, ela busca um relacionamento em que as atenções estejam voltadas exclusivamente para ela. O único requisito que ela estabelece para seus parceiros é compartilhar sua conexão em mídia social uma vez que o relacionamento atinge um certo nível.

No entanto, o namorado anterior de Earle, Tyler Wade, falhou em atender a essa demanda e pagou o preço quando seu relacionamento chegou ao fim abruptamente. Digitar Braxton Berrioso recém-assinado Miami Dolphins receptor, que se viu enredado em uma teia de traição após o término de seu relacionamento com Sophia Culpo. As especulações em torno de Berrios e Earle surgiram rapidamente, embora o teste de mídia social seja ainda a ser administrado.

Nos últimos meses, a dupla tem visto inúmeras vezes em Miami, solidificando os rumores sobre o relacionamento deles. Sua aparição pública mais recente ocorreu durante Jogo 4 do Finais da NBA Entre o pepitas e a Aquecer em Miami. Sentados na segunda fila, a presença deles chamou a atenção das câmeras e aumentou o interesse do público.

O vídeo pré-jogo compartilhado por Earleapresentando sua seleção de roupas para o jogo, sem dúvida despertou expectativa entre ela vastos seguidores, levando-os a ficar de olho nela. Intencional ou não, sua estratégia funcionou como um encanto, pois ela e Berrios foram pegos juntos no jogo.

Enquanto a linha do tempo de Berrios‘ relacionamento anterior e o início do “me poste ou então” o ultimato permanece incerto, parece que a conexão deles ainda está em seus estágios iniciais. Como a entressafra prevalece e nenhuma viagem imediata está programada, o relógio está correndo para o receptor do slot.

No entanto, quando a temporada regular se aproximar e a equipe embarcar em viagens, a situação mudará. Nesse ponto, um postagem no Instagram torna-se crucial, servindo como um sinal para potenciais pretendentes na estrada de que Berrios está fora dos limites. Earle entende que, para isso relação para chegar à temporada regular, ela deve aparecer na linha do tempo da mídia social de Berrios em algum momento.

Por enquanto, não há necessidade de apressar o processo. Esse romance de verão pode fracassar ou se transformar em algo mais substancial. No entanto, venha em meados de agosto, se Berrios e Earle ainda são um item, as viagens de pré-temporada que levam ao início da temporada regular colocarão seu relacionamento à prova. Só o tempo dirá se esses dois podem suportar as pressões da próxima temporada, mantendo seu novo caso de amor.