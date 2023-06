A ex-esposa de Kevin Costner, Christine, deixa a cidade com filhos em meio ao drama do divórcio

Kevin Costner esposa afastada de está saindo de Dodge em meio a um turbilhão de alegações e contra-alegações em seu amargo divórcio … e ela está levando 2 de seus filhos com ela.

Christine Baumgartner voou de LAX na quinta-feira, sendo deixado no aeroporto por um serviço de carro e entrando no terminal com uma xícara de café e algumas bagagens.