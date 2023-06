A ex-esposa de Kevin Costner quer US $ 248 mil / mês. Pensão alimentícia

Christine Baumgartner apresentou novos documentos legais nos quais ela pede a um juiz para forçar KC a desembolsar $ 248.000 / mês em pensão alimentícia para seus três filhos. Ela afirma que uma quantia impressionante é a única maneira de Christine e as crianças “viverem em um padrão que se aproxima do padrão que as crianças desfrutarão enquanto estiverem sob os cuidados de Kevin”. Aliás, ela diz que isso não inclui mensalidades de escolas particulares, assistência médica e despesas relacionadas a esportes, que ela também quer que ele pague.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que Kevin já está pagando 100% das despesas das crianças. Além das despesas, Costner apresentou documentos legais dizendo que está disposto a pagar US$ 38 mil adicionais por mês.

Christine diz que a enorme riqueza de Kevin é mais do que suficiente para cobrir seu pedido… alegando que a renda total de Kevin no ano passado foi de $ 19,5 milhões. Suas despesas familiares, ela afirma, foram de US$ 6,6 milhões. Kevin claramente acha que o dinheiro não tem nada a ver com pensão alimentícia.