A filha de Denise Richards, Sami Sheen, fala sobre seios, barbear e conteúdo OnlyFans enquanto se autodenomina uma ‘profissional do sexo’

Charlie Sheen e casa de Denise Richard filha mais velha Sami Sheen está prestes a comemorar seu primeiro ano como modelo OnlyFans, como ela mencionou em seu TikTok recentemente, onde se descreveu como uma trabalhador do sexo.

Sami Sheen chamou a si mesma de trabalhadora do sexo

Ao dizer que tem seu próprio jeito de mostrar o corpo, ela afirmou que “Eu sei que você provavelmente está pensando: ‘Como diabos você é uma trabalhadora do sexo se continua [your breasts] censurado?‘ Mas confie em mim, eu tenho meus caminhos. Eu ainda mostro praticamente tudo”,

Sami Sheen também insinuou que estava fazendo um aumento de seios, dizendo que está animada com sua grande revelação, ela disse isso depois que seus assinantes pediram para mostrar seus seios constantemente, “Eu só quero esperar até que as meninas terminem, então estou totalmente confiante com tudo o que estou mostrando..”

No TikTok Sami disse que depila o corpo todo toda vez que vai trabalhar e também disse que fará depilação a laser “Vou começar a depilação a laser em breve, então isso vai ser uma grande virada de jogo. Eu simplesmente não suporto depilar todo o meu corpo toda vez que preciso trabalhar! É tão irritante!” ela disse.

Sami Sheen falou sobre seus planos futuros para seu corpo

“Eu fico toda bonita e depois vejo o que acontece”, ela disse que fazer vídeos é o “menos favorito”.

Controvérsia sobre sua conta OnlyFans

A filha de Charlie Sheen abriu sua conta OnlyFans e imediatamente se tornou viral, primeiro por causa de seus pais famosos, mas depois porque Charlie e Denise tinha opiniões diferentes sobre sua decisão de ingressar na plataforma de conteúdo adulto.

Denise Richards declarado na página seis, “Sami tem 18 anos e essa decisão não foi baseada na casa em que ela mora. Tudo o que posso fazer como mãe é orientá-la e confiar em seu julgamento, mas ela faz suas próprias escolhas.“