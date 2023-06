a grande invenção para a faxina da casa

O mop tem sido o favorito entre os proprietários de residências e profissionais de faxina que valorizam a conveniência, a rapidez e a eficiência nas tarefas domésticas. Por isso que hoje, indicaremos tudo o que você precisa saber sobre o mop, que se tornou a grande invenção para a faxina.

O que é exatamente, o mop para faxina?

A palavra inglesa “mop”, em tradução literal, significa “suado” em português brasileiro. Reza a lenda que uma dona de casa dos Estados Unidos, que estava insatisfeita com as opções padrão, desenvolveu seu próprio conjunto de utensílios de cozinha.

Ela mesma juntou o esfregão com faixas de tecido, e foi ficando cada vez melhor com o aprimoramento. O moderno esfregão vem em vários estilos diferentes. O tipo mais comum, tem um cabeçote giratório e uma ação centrífuga, chamado de mop rotativo.

Outra variante é o mop spray, que possui um dispensador de líquido que pode ser adicionada água e produto de faxina, que pode ser borrifada diretamente no chão.

O mop sekito, por outro lado, tem um spray cilíndrico na ponta que auxilia a extinguir a água dos pisos molhados.

Quais são os tipos de mop existentes no mercado?

À medida que o mop ganhou cada vez mais força na faxina da casa e comercial, uma ampla variedade de opções de mops entraram no mercado. Por isso apresentamos os principais tipos de mops existentes, e como utilizá-los:

Circular (360º): é composto por um balde pequeno com centrífuga e um esfregão circular. É utilizado para limpar e secar pisos;

Para vidro: vem com uma cabeça de espuma de e um rodo para esfregar a superfície e depois espremer o excesso de água. Assim, não há necessidade de uma escada ou banquinho para alcançar uma janela alta, por exemplo;

Spray: esta variação tem um espaço de armazenamento para os materiais de faxina, que serão utilizados para a manutenção do piso. O spray é usado para esguichar líquido no chão. É usado quando o piso estiver seco e sem manchas mais difíceis, funcionando melhor para uma faxina rápida. Sua forma retangular da base do esfregão facilita a faxina de cantos que de outra forma seriam inacessíveis;

Para tirar o pó: possui design projetado para remover a poeira da mesma forma que uma pá e vassoura convencionais, mas sem dispersar poeira e detritos por todo o lugar. Esta versão também ajuda na absorção de líquidos.



Quais são as vantagens de se ter um mop?

Se você usa um mop na faxina, não terá de se preocupar em lavar à mão os panos sujos, pois, com exceção da espuma utilizada no mop limpo, você pode colocá-lo na máquina de lavar ou secar roupa. Além disso, a microfibra usada no esfregão de 360 graus não deixa fiapos, dando ao ambiente uma aparência mais limpa e organizada.

Se você já está pensando sobre comprar um mop para poeira, lembre-se de que, ao contrário de uma vassoura, ele não levanta a poeira coletada. Esta é também uma vantagem para pessoas com alergias.

Além disso, é possível limpar espaços entre o chão e o roupeiro, ilha da cozinha, tendo em vista, os seus cabos giratórios (360º).

Esses cabos também são de diferentes alturas ajustáveis, para quem estiver usando o mop, não precise se abaixar muito para limpar o chão da cozinha. Portanto, deixe-o no tamanho certo para você manter uma boa postura e evitar dores no pescoço e nas costas.

O uso do mop torna a faxina mais rápida e menos cansativa, pois seus mecanismos torcem a sujeira e, no sentido mais amplo, fazem parte do trabalho para o limpador.

Como limpar e conservar o mop por mais tempo?

Por fim, a faxina do seu mop é outro detalhe que requer muita atenção. Olhe estas dicas úteis que irão prolongar sua vida útil e preservar sua qualidade por muito tempo.

Coloque a base em um balde de água e mergulhe;

Esfregue e use o enxágue para se livrar de qualquer sujeira extra restante. Nesta etapa, conhecida como pré-lavagem, você higienizará seu esfregão removendo agentes potencialmente nocivos;

Lavar a base com o sabão de sua preferência, depois retirar o restante da sujeira com um pente fino;

Esfregue a base e mergulhe-a em um balde de água e amaciante por cerca de 10 minutos.

Pendure em um varal e deixe secar.

Existem pessoas que preferem a conveniência de um esfregão lavável na máquina, e assim, pode fazê-lo.

Uma dica para prolongar a vida útil do esfregão é lavá-lo logo após o uso. Dessa forma, você protege o mop dos efeitos nocivos do a