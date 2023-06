A grande mídia destaca a possibilidade de uma invasão alienígena nos Estados Unidos

Bantes do testemunho explosivo da semana passada do denunciante David Grusch sobre nave espacial não humana recuperada de Governo americano. Os principais meios de comunicação quase nunca levaram esse tópico a sério em qualquer capacidade. Além daquele artigo do New York Times sobre os vídeos lançados do CIAesta conversa só ocorreu entre OVNI entusiastas, mas algo está se transformando diante de nossos olhos. A narrativa foi captada quase completamente pela grande mídia, não sem sua dose adequada de ceticismo. O que deve incomodar a pessoa comum é o ângulo ou a abordagem que certas publicações de alta autoridade têm apresentado a seus leitores.

O New York Post acaba de publicar um artigo sobre um estudo realizado no qual eles classificam as cidades americanas onde uma potencial invasão alienígena não seria tão mortal. Outro artigo de O jornal New York Times pergunta diretamente se o governo americano quer que a população acredite que a vida alienígena é real. Embora algumas publicações comuniquem os fatos e não acrescentem sua opinião a eles, o mainstream ainda mantém esse estigma associado a todo o OVNI tema. Para eles, levar a sério torna-se inevitável, mesmo que estejam olhando para testemunhos confiáveis.

O governo dos EUA está mentindo para o público americano?

A menos que você viva sob uma rocha, o governo americano mente para sua população há centenas de anos. Por que eles não mentiriam para nós se o fazem desde sempre? Quer essa história de vida alienígena seja verdadeira ou não, é provável que eles não estejam sendo 100% verdadeiros com as pessoas e estejam planejando algo grande. Não temos ideia do que pode ser, mas com certeza é interessante ver todos os principais meios de comunicação cobrindo tanto esse tópico ultimamente. Deveríamos realmente ser invadidos por uma espécie alienígena, eles se importariam com a humanidade, dado o quanto ferimos o planeta e a nós mesmos?