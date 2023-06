A história de Carmelo Anthony sobre Michael Jordan, que fala mal, prova que ele é da elite

Rrecém-aposentado NBA Super estrela Carmelo Anthony não recebe o crédito que merece quando se trata de legado porque nunca ganhou um campeonato, mas sua história sobre falar mal Michael Jordan prova que é respeitado pelas lendas.

Anthony, 39, fez um tour pela mídia no final do mês passado depois de anunciar sua aposentadoria e revelou o “mecanismo de defesa” de Jordan enquanto estava no Jogo no valor de um milhão de dólares podcast.

Carmelo Anthony anuncia aposentadoria

“Você não pode discutir com aquele homem, é impossível”, disse Anthony. “Ele conhece um certo número de nós, você sabe, que voltamos para ele como se fôssemos falar sobre nossas merdas para ele. Mas então ele começa a falar sobre ganhar e anéis e merda. Esse é o dele mecanismo de defesa”.

Anthony explicou como ele e MJ ainda estão próximos até hoje, mas ele tinha o respeito de Jordan mesmo em seu ano de estreia, quando os dois discutiam um com o outro enquanto praticavam.

“[I told him] ele era muito pequeno”, disse Anthony. “Ele me fez correr pelo jogo, eu estava fora de forma. ‘Você cansa de me perseguir’, ele costumava dizer coisas assim. Eu disse a ele: ‘Ei cara, você é muito pequeno.’ Ele era leve. ‘Você é leve, cara.'”

Coloque algum respeito no nome de Carmelo Anthony

Anthony se aposentou como o nono maior artilheiro da história da liga com 28.289 pontos, superando Moisés Malone.

Ele também é 10x NBA All-Star, 3x olímpico medalhista de ouro, campeão de pontuação em 2013 e um NCAA vencedor do campeonato.

Como Allen IversonAnthony não ganhou um anel na carreira, mas ainda é considerado um dos 75 maiores jogadores de todos os tempos.

Se Jordan o respeita, é difícil não seguir o exemplo, considerando que ele é o GOAT. Coloque algum respeito no nome do primeiro e único “Melo”.