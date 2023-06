A história de Scottie Scheffler no US Open: ganhos, pontuações e muito mais

Agosta de jogadores de golfe Scottie Scheffler continua sendo um dos melhores jogadores do golfe cena, com o jovem de 26 anos ainda classificado como número um do mundo e ele está ficando cada vez melhor a cada grande torneio que joga.

Com o US Open Chegando, Scheffler é um dos favoritos para ganhar o prêmio máximo e somar ao seu maior troféu até agora.

Mackenzie Hughes fala sobre a fusão do PGA Tour com o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita

Quantos majors Scottie Scheffler ganhou?

Em sua carreira, Scottie Scheffler tem apenas um major em seu nome até agora, o Masters de 2022.

Ele terminou em segundo lugar no PGA Championship e no US Open, mas ainda não venceu esses torneios.

Qual é o recorde de Scottie Scheffler no US Open?

Ele joga há muito tempo no US Open, com sua primeira aparição em 2016 no Oakmont Country Club, quando terminou sete acima do par.

Uma clara melhoria foi feita em 2017 em Erin Hills, quando ele terminou um abaixo do par, embora uma regressão tenha ocorrido no ano seguinte em Pebble Beach Golf Links em 2018, quando ele estava quatro acima do par.

Após a pandemia de coronavírus, ele igualou seu melhor em 2021 no South Course de Torrey Pines, terminando em sétimo, antes de fazer sua melhor exibição no The Country Club em 2022 com pontuações de 70-67-71-67–275 e terminando cinco abaixo do par.

Ele terminou empatado em segundo lugar e foi o melhor de sua carreira, consolidando-o como um dos grandes nomes a serem observados antes de todos os grandes torneios.

Portanto, Scottie SchefflerSeu recorde no US Open é de cinco participações, três cortes feitos e um segundo lugar sendo o seu melhor.

Quanto ganha Scottie Scheffler?

Segundo o Spotrac, estima-se que o americano já tenha acumulado 57 milhões de dólares ao longo de sua carreira, com 30 milhões de dólares chegando em 2022.

Isso não inclui todos os seus lucrativos acordos de patrocínio, já que ele trabalha com algumas das principais marcas do esporte.