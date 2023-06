A Hora do MMA com Alex Pereira, Kai Kara-France, Anthony Smith, Andre Ward e Martin Lewandowski

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos o show reagindo ao fim de semana em esportes de combate.

13h45: O campeão de boxe aposentado de duas divisões, Andre Ward, fala sobre as últimas notícias do mundo do boxe.

14h15 O ex-campeão dos médios do UFC, Alex Pereira, fala sobre sua mudança para 205 libras, luta contra Jan Blachowicz, seu desentendimento com Israel Adesanya e muito mais.

14h45: O presidente da KSW, Martin Lewandowski, relembra o grande sucesso do evento KSW Colosseum 2 repleto de ação de sua promoção.

15h15: Anthony Smith pára para refletir sobre seu recente revés contra Johnny Walker e antecipa o que vem a seguir.

16h: Kai Kara-France retorna após sua controversa derrota por decisão dividida para Amir Albazi no UFC Vegas 74.

16h20: Recapitulamos as melhores apostas do GC e dos Parlay Pals de um fim de semana movimentado.

