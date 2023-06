A Hora do MMA com Chael Sonnen, Brandon Moreno, Ilia Topuria, Tatiana Suarez e Randy Brown em estúdio

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos o show reagindo ao fim de semana em esportes de combate.

13h30: Ilia Topuria fala sobre sua vitória eletrizante sobre Josh Emmett no UFC Jacksonville, o que vem a seguir e muito mais.

13h55 O velho amigo Chael Sonnen está de volta para falar das últimas novidades do mundo do MMA.

14h35: Tatiana Suarez faz check-in antes da luta de 5 de agosto contra Virna Jandiroba.

15h: O campeão peso mosca do UFC Brandon Moreno faz uma prévia de sua próxima defesa de título contra Alexandre Pantoja em 8 de julho no UFC 290.

15h25: Randy Brown, peso meio-médio do UFC, faz sua estreia no estúdio.

16h10: Recapitulamos as melhores apostas do GC e dos Parlay Pals de um fim de semana movimentado.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.