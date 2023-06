A Hora do MMA com Israel Adesanya e Ash Belcastro em estúdio, Julianna Pena, Jasmine Jasudavicius e Aiemann Zahabi

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos o show reagindo ao fim de semana em esportes de combate.

13h15: O empresário de longa data de Israel Adesanya, Ash Belcastro, junta-se a nós no estúdio para discutir o caminho do campeão para o estrelato, seu próximo documentário e muito mais.

14h00 O campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, retorna ao estúdio para falar sobre seu documentário, sua próxima luta e muito mais.

15h: Aiemann Zahabi relembra seu nocaute de 64 segundos no UFC 289, a emocionante noite perfeita do Canadá, e muito mais.

15h25: Julianna Peña passa para conversar sobre o UFC 289, as consequências da aposentadoria de Amanda Nunes, o que vem por aí na categoria e muito mais.

15h50: Jasmine Jasudavicius reflete sobre sua vitória dominante sobre Miranda Maverick no UFC 289, a raspagem do Team Canada e muito mais.

16h10: Recapitulamos as melhores apostas do GC e dos Parlay Pals de um fim de semana movimentado.

