A Hora do MMA com Marlon Vera, Eddie Hearn no estúdio, Sergio Pettis, John Gotti III e Chris Avila

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Ariel responde às suas perguntas no último On The Nose.

13h45 ET: O campeão peso-galo do Bellator Sergio Pettis fala sobre sua espetacular defesa de título contra o campeão peso-pena Patricio Pitbull no Bellator 297.

14h10: John Gotti III fala sobre a luta de boxe de exibição com Floyd Mayweather Jr. e o caos que se seguiu depois.

14h35: Chris Avila se junta para discutir a luta de boxe Nate Diaz x Jake Paul.

14h55: Marlon Vera fala sobre sua próxima luta contra Henry Cejudo no UFC 292.

15h25: Eddie Hearn se junta a nós no estúdio para falar sobre tudo no mundo do boxe, incluindo Ryan Garcia e o que vem a seguir para Anthony Joshua.

16h10: Parlay Pals retorna com as melhores apostas para o UFC Jacksonville e muito mais.

