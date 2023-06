A importância da ortografia em língua portuguesa

A ortografia, como um sistema de regras e convenções, desempenha um papel crucial na representação escrita das palavras em uma língua específica. Nesse sentido, ao estudar a ortografia, os linguistas buscam compreender as convenções e padrões que governam a relação entre a linguagem oral e escrita.

A ortografia está intrinsecamente ligada à correspondência entre os sons da fala e os símbolos gráficos que os representam. Dessa forma, a ortografia está relacionada à fonologia, à morfologia e à estrutura das palavras de uma determinada língua.

A relevância da ortografia na linguística também se estende ao desenvolvimento da alfabetização e da aquisição da linguagem. A ortografia correta é fundamental para o desenvolvimento da competência de leitura e escrita em crianças e adultos. Ela permite que as palavras sejam escritas de forma uniforme e compreensível para todos os falantes, contribuindo para uma comunicação clara e precisa.

Padronização da língua

Além de todos os aspectos mencionados acima, a ortografia desempenha um papel importante na padronização da língua. Ela estabelece um padrão comum que possibilita a compreensão entre falantes de diferentes regiões ou países que utilizam a língua. Isso é especialmente relevante considerando as variações regionais existentes, nas quais a pronúncia pode variar, mas a ortografia permanece como uma referência consistente.

Outro aspecto relevante é que a ortografia é uma ferramenta que permite a preservação da língua ao longo do tempo. Portanto, ela assegura que as palavras sejam registradas de forma consistente, funcionando como uma “memória escrita” que garante a compreensão das gerações futuras. Através da ortografia, a língua mantém a sua identidade e sua evolução histórica.

No âmbito prático, a ortografia possui implicações educacionais e profissionais. O domínio correto da escrita é fundamental em diversas situações, como provas, exames, redações acadêmicas, relatórios e correspondências profissionais. A habilidade de escrever corretamente é considerada um indicador de competência linguística e pode influenciar na avaliação e percepção do indivíduo.

Como melhorar a sua ortografia?

É importante ressaltar que a ortografia não é uma barreira rígida e inflexível. Como as línguas naturais estão em constante evolução, as regras ortográficas também podem passar por mudanças ao longo do tempo. Um exemplo disso é o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que introduziu modificações nas regras ortográficas utilizadas em países lusófonos.



Para aprimorar a ortografia, é necessário dedicar tempo ao estudo e prática das regras ortográficas. Pratique regularmente a escrita, seja por meio de redações, pequenos textos ou mesmo mensagens escritas. Ao colocar em prática o que você aprendeu sobre ortografia, estará reforçando seu conhecimento e identificando possíveis erros.

Além das regras de grafia, dedique-se também ao estudo da acentuação e pontuação. Domine as regras de uso dos acentos, como acento agudo, circunflexo, til e grave, bem como as normas de pontuação, incluindo vírgula, ponto, ponto e vírgula e outros sinais.

Consulte dicionários, manuais de redação e guias de ortografia pode ser de grande auxílio para esclarecer dúvidas e aprofundar o conhecimento. Além disso, cultivar o hábito da leitura é fundamental, pois proporciona um contato constante com palavras corretamente escritas e contribui para o desenvolvimento da familiaridade com a ortografia adequada. Quando possível, peça a alguém para revisar os seus textos e fornecer feedback sobre a ortografia, pois outra pessoa pode identificar erros que você possa ter deixado passar.

Caso você ainda esteja em período escolar, pode recorrer ao seu professor ou professora de Língua Portuguesa. Há também plataformas e aplicativos que fornecem esse tipo de feedback.

