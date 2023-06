A impressionante mudança física de Millie Bobby Brown (‘Eleven’), de ‘Stranger Things’

Saté anos se passaram desde a estreia da primeira temporada de ‘Stranger Things’ e, como é lógico, a aparência dos personagens principais mudou consideravelmente, especialmente se levarmos em conta que quando começaram esta aventura televisiva, a maioria deles tinha cerca de 12 anos. anos.

Desde então, a atriz principal do programa de TV, Millie Bobby Brown, teve até tempo para se casar. Recentemente, neste caso, para o namorado Jake Bongiovio som de Jon Bon Jovi.

Como temos dito, as mudanças físicas que ocorrem entre os 12 e os 18 anos são enormes, tanto que no caso das estrelas de ‘Stranger Things’, cada tapete vermelho é como uma viagem no tempo.

O que as redes sociais dizem sobre a atriz

Para muitas pessoas, o novo visual de Eleven (Millie Bobby Brown) a faz parecer uma mulher de 50 anos em vez de uma garota de 18 anos.

“Millie Bobby Brown ou como chegar aos 18 parecendo uma grande mulher de 50 anos”, disse um usuário. “Millie Bobby Brown é a senhora de 50 anos mais jovem do mundo”, disse outro nas redes sociais.

Outros, porém, apontavam a crueldade de Hollywood (ou da própria indústria cinematográfica) por forçar suas estrelas a crescerem tão rápido ou vice-versa, querendo rejuvenescê-las a partir de certa idade, como se o jovem tivesse que envelhecer e o velho tinha que ser jovem de novo. Injusto e tóxico.

Quando sai a quinta temporada de ‘Stranger Things’?

Aparições e comentários à parte, a temporada final do drama da Netflix estreará em 2024. Quando veremos as aventuras finais de Eleven, Justin e companhia cuja missão será enfrentar Vecna ​​na temporada final da série Netflix.