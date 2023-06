A influenciadora do golfe Paige Spiranac mostra bobblehead depois de lançar o primeiro arremesso

influenciador de golfe Paige Spiranac lançou o primeiro arremesso para o Milwaukee Brewers na sexta-feira pelo segundo ano consecutivo, desta vez para dar início à vitória do time em casa por 5 a 4 sobre o Pittsburgh Pirates.

Spiranac, 30, recebeu comentários terríveis on-line envergonhando seu corpo no ano passado, mas ainda estava confiante o suficiente para mais uma vez vencer.

Paige Spiranac: “US Open! Quem você está escolhendo?”

Seu arremesso chegou ao receptor e foi muito melhor do que alguns atletas profissionais que participaram da cerimônia de arremesso, incluindo Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelce.

Spiranac estava promovendo um simulador de golfe indoor X-Golf. Ela é uma embaixadora da marca para a empresa.

Ela também exibiu o “Paige Spiranac bobblehead” que todos os fãs presentes no American Family Field receberam.

Quem é Paige Spiranac?

Nascida em 26 de março de 1993, em Wheat Ridge, Colorado, Paige descobriu seu amor pelo golfe desde cedo graças a seu pai, Dan Spiranac.

Paige competiu em torneios de golfe juniores antes de ganhar uma bolsa de estudos para Universidade Estadual de San Diegoonde jogou de 2012 a 2015.

Durante seu tempo na SDSU, Spiranac foi um membro vital da equipe feminina de golfe, ganhando Conferência All-Mountain West honras e levando sua equipe à vitória em vários torneios.

Depois de não conseguir fazer um nome para si mesma no Excursão LGPASpiranac concentrou-se em sua presença na mídia social, acumulando muitos seguidores no mundo do golfe.