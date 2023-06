A irmã ‘esquecida’ de Olivia Dunne compartilha vídeos de biquíni dos bastidores de sua viagem à Itália

EUÉ bem possível que isso seja uma novidade para alguns: Olivia Dunne tem uma irmã. Sim, e ela também tem uma conta no TikTok. Mas, infelizmente, para a irmã mais velha, Julz, ela não conseguiu reunir o grande número de seguidores que sua irmã tem.

Dito isto, o conteúdo de Julz é bastante divertido. Na verdade, a conta dela ‘@forgottensiblings’ é uma conta de paródia e posta vídeos engraçados mostrando ao mundo como é ser o ‘irmão esquecido’.

Olivia frequentemente aparece em seus vídeos TikTok e brinca com a piada sobre ela ofuscar seu irmão mais velho.

Nos últimos dias, Livi causou muitas manchetes enquanto curtindo uma viagem à Itália. Uma série de fotos que ela tirou enquanto estava deitada ao sol em um iate de luxo tomou as mídias sociais como uma tempestade. acumulando quase um milhão de curtidas e milhares de comentários.

Acontece que a irmã de ‘Livi’ foi a responsável pelas fotos sensuais, como mostrado por um de seus recentes TikTok em sua conta de ‘irmão esquecido’.

De fato, o vídeo publicado por Julz em sua respectiva conta também ganhou bastante atenção. No vídeo, os dois podem ser vistos dançando no mesmo barco na costa de Amalfi que usaram para tirar as fotos virais de Olivia. Foi um tanto vídeo de bastidores que mostra o que eles realmente fazem durante as filmagens.

Livi está usando um lindo biquíni preto que mostra sua figura incrível, enquanto Julz pode ser vista usando um vermelho semelhante. Parece que eles se divertiram enquanto tiravam as fotos sensuais de Livi.