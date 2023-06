A lenda da WWE, Ted DiBiase, culpa a luta livre por sofrer perda de memória devido a “grave trauma cerebral”

Ted DiBiaseo lutador da WWE conhecido como “Homem de um milhão de dólares”, revelou recentemente que está passando por uma perda de memória de curto prazo atribuída a um “trauma cerebral grave” resultante de seus anos no wrestling profissional.

Em um episódio recente de seu podcast, Ted reconheceu sua condição e esclareceu que não é doença de Alzheimer.

“Eu não tenho demência, mas eles me informaram que tenho algo que eles simplesmente chamam de trauma cerebral grave”, observou ele.

De acordo com um relatório do Wrestling Observer, ele respondeu com surpresa quando foi informado sobre seu trauma cerebral.

Trauma

“Quero dizer, eu tenho lutado por quase duas décadas, então não é surpreendente que eu possa ter algum grau de trauma cerebral”, afirmou.

“O que afeta é a minha memória e eles dizem que será mais fácil para você se lembrar de algo que você fez 40 ou 50 anos atrás, mas a memória de curto prazo, algumas das coisas agora, são fragmentos.”

Ted, que atualmente tem 69 anos, alcançou um sucesso significativo em sua carreira no wrestling. Ele se tornou o primeiro campeão norte-americano da WWE, conhecido como WWF na época, e três vezes campeão de duplas.

Carreira de Ted DiBiase na WWE

Sua jornada no mundo do wrestling profissional começou em meados da década de 1970, e ele foi homenageado com a introdução no WWE Hall of Fame em 2010.

Quando ele se juntou ao WWF, sua agenda inicialmente envolvia luta livre por três semanas consecutivas, apresentando-se em 21 cidades diferentes, seguidas por uma pausa de uma semana em casa.

Eventualmente, o cronograma foi modificado para ter 10 dias de folga, três dias de folga, quatro dias de folga e três dias de folga, permitindo um pouco mais de tempo em casa. Ted expressou gratidão por ainda estar vivo, atribuindo isso a um poder superior.