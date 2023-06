A lenda do futebol Neymar impressiona a estrela do Miami Heat, Jimmy Butler, com habilidades de basquete em disputa de lance livre

EUt parece estrela do futebol brasileiro Neymar e o jogador do Miami Heat, Jimmy Butler tem bastante bromance. Tendo encerrado a primeira temporada da Liga Francesa – embora em circunstâncias um pouco amargas depois de ter sido vaiado fora do Parc de Princes durante as comemorações do título do PSG -, o jogador agora está aproveitando uma folga. E que melhor maneira de gastá-lo do que assistindo ao finais da NBA.

Com o placar atualmente empatado em 1-1os times do Heat e do Denver Nuggets devem se enfrentam em Miami pelo jogo 3 na quarta-feira. O Heat vai para a partida com uma leve vantagem sobre o time de Denver, já que tem a chance de proteger a quadra em casa nos próximos dois jogos no Kaseya Center. Se o fizessem, avançariam por 3 a 1 e tornariam a vida extremamente difícil para o Nuggets.

Butler está se preparando para o jogo de quarta-feira com ninguém menos que seu melhor amigo brasileiro e durante uma entrevista recente com ClutchPoints, ele até brincou que estaria se aquecendo como um jogador de futebol antes da partida.

Os dois também foram visto atirando alguns aros juntos no Kaseya Center juntos em um recente vídeo viral e o brasileiro realmente provou ser uma forte competição para Butler. O jogador do PSG impressionou com a habilidade de finalização e conseguiu acertar três dos quatro lances livres que cobrou. Butler conseguiu vencê-lo por apenas um.

Com Neymar pronto para deixar o PSG e seu próximo destino ainda no ar, talvez uma troca de basquete possa estar em jogo. Seus lances livres foram certamente impressionantes.