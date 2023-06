A lenda do USMNT, Alexis Lalas, compara o Miami Inter de Messi à Estrela da Morte de Star Wars

Tnotícia do ano no futebol mundial e americano foi a chegada de Lionel Messi ao Inter de Miami. Esta assinatura colocou o MLS nome da equipe nas manchetes de todos os meios de comunicação. Embora já se falasse do futebol norte-americano, sua difusão explodiu.

O fato de que Messi vai jogar pelo Miami tem gerado diversos comentários, muitos já veem o Inter como o time a ser batido, mesmo estando atualmente na última colocação da Conferência Leste.

Um dos primeiros promotores do futebol nos Estados Unidos na era moderna, Alexis Lalas, garantiu que com o argentino na MLS, o futebol de seu país pode crescer como nunca.

Inter Miami foca em jogos em vez de Messi: “Ainda não tem ninguém aqui”LAPRESSE

Inter Miami pode ser a Estrela da Morte da MLS

Lalas fez uma comparação fílmica com o que o Inter Miami poderia alcançar em MLSo ex-zagueiro comentou que o time do Florida pode ser o Estrela da Morter da liga. Deve-se lembrar que o Estrela da Morte é uma arma que saiu no filme Star Wars que destrói tudo.

“Já estamos vendo nomes incríveis sendo vinculados à vinda para o Inter Miami”, disse Lalas. “É quase como se eles estivessem potencialmente criando esse super clube MLS Estrela da Morte, e a observação do ódio será absolutamente épica!”, disse ele ao TMZ.

“Eu sei que se eu estivesse em outro time – um time menos sexy, por exemplo – e Miami estava fazendo tudo isso”, disse ele, “e um dos maiores que já jogou está lá, eu gostaria de chutar o traseiro dele.”

“Este é um dia maravilhoso para o futebol; este é um momento maravilhoso para MLS – e a América em geral”, disse Lalas, “porque isso é uma coisa muito legal de se ver”.