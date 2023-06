A ligação angustiada de Chris Rock para a polícia após se sentir em perigo dentro de sua própria casa

Chris Rock teve que chamar a polícia Nova Iorque depois que um intruso subiu as escadas da escada de incêndio do prédio até sua SoHo apartamento e começou a tirar fotos do comediante do lado de fora de sua janela.

Assim que o NYPD recebeu a ligação, eles encaminharam algumas unidades, segundo eles, Rock ligou de seu apartamento no SoHo em Manhattan para dizer a eles que um homem escalou a escada de incêndio do prédio e começou a tirar fotos.

Chris Rock teve que chamar a polícia por causa do alpinista

De acordo com o TMZ, uma vez que o a polícia conseguiu chegar no apartamento de Chris, a pessoa não estava mais lá ou não foi encontrado, eles afirmam que a pessoa provavelmente saiu quando foi descoberta por Rock.

Fontes próximas ao outlet afirmam que a pessoa pulou no chão e entrou em uma Mercedes Benz branca.

Apesar da ausência do intruso, o NYPD fez um relatório e abriu uma investigação sobre o assunto “A vítima afirma que observou pela janela um indivíduo do lado de fora na escada de incêndio,” o relatório NYPD declarou. “O homem parecia estar filmando.”

“Quando os policiais chegaram, o indivíduo havia fugido do local”.

Desabafo entre Chris Rock e Will Smith

De acordo com muitos, Chris Rock riu por último após o incidente do Oscar, onde Chris Rock levou um tapa na cara no Cerimônia de premiação da Academia por fazer uma piada sobre de Will Smith esposa Jada Pinkett-Smith.

Depois de não fazer nenhuma declaração pública sobre o assunto por um ano inteiro, Rock lançou um especial da Netflix chamado “Selective Outrage”, onde finalmente fez as pazes com o fato e fez graça também, foi duro contra o casal mencionando que não tinha nada a ver com a raiva que Smith tinha.

Segundo Rocha, Smith foi desrespeitado por sua esposa quando ela o traiu com um dos amigos de seu filho e fez um show sobre isso.