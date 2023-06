A magia acabou na Disney, com $ 900 milhões perdidos em lançamentos recentes, incluindo A Pequena Sereia

Asegundo analista de bilheteria Valente Renegado, A Walt Disney Co. enfrentou perdas significativas, chegando a US$ 900 milhões, em seus últimos oito lançamentos de estúdio. Títulos como “A pequena Sereia” e “Guardiões da galáxia” não foram capazes de entregar os resultados esperados, aumentando os problemas econômicos da Disney. Na verdade, dois de seus filmes recentes, “Mundo estranho” e “Ano luz”, foram fracassos absolutos.

Valliant Renegade destacou um aspecto importante em um vídeo do YouTube, dizendo: “Uma das coisas que sempre falamos aqui, que é o momento perfeito para lembrar a todos, é que a Disney consome todo o seu próprio conteúdo pós-teatral.” Isso significa que a Disney não licencia mais seu conteúdo, como o Universo Cinematográfico Marvel, para plataformas de terceiros, como a Netflix. Como resultado, eles perderam bilhões de dólares em receita potencial desses contratos.

Portanto, não são apenas as perdas de bilheteria que precisam ser consideradas; também há custos de oportunidade econômica a serem levados em consideração. Se a Disney tivesse buscado acordos de licenciamento com grandes streamers como Netflix ou Amazon Prime, ou adotaram um modelo semelhante à janela dividida Pay 1 da Universal, eles poderiam ter gerado muito mais receita. No entanto, a Disney optou por manter seu conteúdo exclusivamente no Disney+ para oferecer suporte à sua própria plataforma de streaming.

RELATÓRIO: Analista financeiro prevê The Walt @Disney A empresa perdeu quase US $ 900 milhões nas bilheterias apenas no ano passado. #Acordei Agenda sendo empurrada em seus filmes. https://t.co/oSWx5Ye4ZQ ? John Basham (@JohnBasham) 24 de junho de 2023

A empresa cortou 7.000 empregos

A Disney está passando por uma reorganização estratégica e pretende cortar cerca de 7.000 empregos como parte de um plano de economia de custos de US$ 5,5 bilhões em toda a empresa. Bob Igerque voltou como CEO em novembro, tem trabalhado para reviver os negócios de streaming da Disney, garantindo a estabilidade de seus parques temáticos.

Além disso, ele tem lutado para proteger o distrito de parques temáticos da Disney World de possíveis tentativas de aquisição por Governador da Flórida, Ron DeSantis. A Disney processou DeSantis em abril, acusando-o de retaliação do governo depois que a empresa se opôs a uma lei controversa. A batalha legal é o mais recente desenvolvimento em uma disputa em andamento entre a Disney e o governador.

Apesar desses desafios, a Disney está se esforçando para se firmar e se adaptar ao cenário em constante mudança da indústria do entretenimento, ao mesmo tempo em que aproveita seus pontos fortes em vários setores.