A melhor escalação da temporada: Cinco jogadores do Manchester City, três do Real Madrid…

Ccom os resultados de os prêmios MARCA Top 100 de 2023da Spoticar, tendo sido lançado, podemos agora traçar o sonho do XI titular da época 2022/23.

Usando um sistema 3-4-2-1, podemos encaixar os jogadores mais bem classificados por posição, seguindo os votos que foram dados por jornalistas, outros especialistas e pelos próprios leitores do MARCA.

Erling Haaland foi o melhor jogador geral, então ele lidera a linha neste time dos sonhos.

Como era de se esperar, após a tripla, há cinco Cidade de Manchester jogadores, enquanto Real Madrid tem três, PSG tem dois e Barcelona tem um.

Goleiro: Thibaut Courtois (Real Madrid – Bélgica)

O belga chega pelo segundo ano consecutivo como guarda-redes do nosso XI ideal. Em uma temporada em que Real Madrid venceu a Supercopa da UEFA, o Mundial de Clubes e a Copa del Rey, Courtois voltou a se firmar como uma das principais figuras do clube, realizando grandes atuações e inúmeras defesas.

Zagueiro: Ronald Araujo (Barcelona – Uruguai)

Barcelona tinha uma barreira defensiva que sofreu apenas 20 gols na LaLiga, e isso se deve muito ao Ronald Araújo. O uruguaio se consolidou como zagueiro de elite ao completar uma temporada que o elevou à categoria dos melhores do mundo. Os azulgranas tiveram apenas duas derrotas no campeonato quando o uruguaio fez parte do onze titular.

EFE.

Defesa-central: John Stones (Manchester City – Inglaterra)

Embora tenha terminado a temporada como um dos melhores meio-campistas do mundo, o inglês começou a temporada jogando como zagueiro central. Uma parte fundamental de Pep Guardiolanovo visual Cidade de Manchester lado, que ganhou a tripla, pedras conquistou uma vaga no XI após a melhor temporada de sua carreira.

Defesa-central: Eder Militão (Real Madrid – Brasil)

O brasileiro melhorou em relação ao desempenho da última temporada e assumiu o papel de líder do Real Madrid defesa. Com isso, conquistou o direito de ser considerado um dos melhores zagueiros centrais do mundo, senão o melhor. Com sete gols na temporada, ele também pode contribuir na outra ponta.

Meia: Rodri (Manchester City – Espanha)

O meio-campista espanhol completou aquela que é, sem dúvida, a melhor temporada de sua carreira. Juntamente com Haalando meio-campista tem sido o jogador mais importante em uma Cidade de Manchester equipa que acabou por vencer a Liga dos Campeões depois de várias Rodri‘s exibições nas fases finais. Seu gol contra Bayern de Munique nas quartas de final já era histórico e o gol da vitória contra Inter na final em Istambul foi lendário. Ele é um legítimo candidato à Bola de Ouro.

EFE.

Meio-campista: Kevin de Bruyne (Manchester City – Bélgica)

Pouco resta a descobrir sobre um dos meio-campistas mais completos do futebol mundial. Por mais um ano, ele se estabeleceu como o melhor assistente da Premier League, com 16 assistências, e nesta temporada foi o melhor parceiro possível para o artilheiro do ano. A marcação de gols também tem sido fundamental, como atesta o gol contra Real Madrid no Bernabéu.

Meio-campista: Ilkay Gundogan (Manchester City – Alemanha)

O novo Barcelona jogador chega depois de ser o capitão do Guardiolalado vencedor da tripla. O alemão, numa época em que jogou com mais liberdade, acabou por ter um dos seus melhores anos em termos de golos com 11. Das chuteiras saíram os dois golos que coroaram os Sky Blues como campeões da Taça de Inglaterra.

Armador: Lionel Messi (PSG – Argentina)

A época 2022/23 foi a que coroou Lionel Messi como campeão da Copa do Mundo. O argentino fez uma Copa do Mundo quase perfeita no Catar, na qual marcou sete gols, deu três assistências, conquistou a Bola de Ouro do torneio e acabou liderando Argentina à sua terceira Copa do Mundo. Com PSG ele conquistou sua segunda Ligue 1 depois de marcar 16 gols e fornecer o mesmo número de assistências. Ele está em segundo lugar no Top 100 da MARCA e tem chances de ganhar a oitava Bola de Ouro.

LaPresse.

Extremo direito: Kylian Mbappé (PSG – França)

Por mais um ano, o francês se consolidou como um dos melhores do mundo. Apesar de não ter vencido sua segunda Copa do Mundo, Mbappé produziu uma das maiores atuações da história do futebol no Catar, marcando um hat-trick na final. A campanha 2022/23 viu-o quebrar recordes na Ligue 1 e com PSGa caminho do título.

Extremo esquerdo: Vinícius (Real Madrid – Brasil)

O brasileiro surgiu como Real Madridé a estrela do time nesta temporada. O novo número 7 levou o Real Madrid ao título da Copa del Rey e às semifinais da Liga dos Campeões, em uma temporada em que marcou 23 gols e 19 assistências, o recorde de sua carreira. Ele consolida seu lugar no pódio da MARCA 100, repetindo a medalha de bronze da temporada passada.

Centroavante: Erling Haaland (Manchester City – Noruega)

Haaland é a estrela indiscutível no MARCA 100 depois de quebrar todos os recordes de gols da Premier League e ganhar o triplo. O norueguês pega o bastão de Karim Benzema depois de uma temporada imbatível em que marcou 52 gols pela Cidade de Manchester e em que se tornou o jogador mais temido do mundo. Seu recorde, somado ao sucesso coletivo, faz dele o favorito para ganhar a Bola de Ouro.

Técnico: Pep Guardiola (Manchester City – Espanha)

O grande vencedor no banco nesta temporada foi Guardiola. O técnico catalão culminou sua obra-prima em Manchester com a conquista da histórica tríplice coroa, que lhe permitiu conquistar sua terceira Liga dos Campeões. Seu esquema inovador com o Sky Blues, um 3-2-4-1, e seu uso bem-sucedido de jogadores como Nathan Ake, pedras e Jack Grealish lhe renderam um merecido primeiro lugar no ranking de treinadores.