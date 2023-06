A missão de 2022 da OceanGate que capturou o primeiro vídeo 8K do Titanic… quase terminou em tragédia

Tmundo continua a prender a respiração depois de um Ocean Gatesubmarino com cinco pessoas desapareceu em 18 de junho enquanto descia milhares de metros para ver o naufrágio do Titanic. A guarda costeira dos EUA continua sua busca minuciosa noite e dia, trabalhando contra o relógio devido ao suprimento de ar limitado da embarcação. De acordo com a OceanGate, o pequeno submarino que fez a perigosa viagem menos de um dia de suprimento de oxigênio restante.

À medida que a tensão aumenta e com os olhos do mundo voltados para o caso, mais e mais informações vão a público sobre a empresa e suas tentativas anteriores de alcançar o famoso navio que afundou há mais de um século.

Na verdade, OceanGate fez uma tentativa inicial de alcançar o Titanic em 2022que apesar de posteriormente ser classificado como um sucesso, quase provou ser fatal. O YouTuber e ator mexicano Alan Estrada foi uma das pessoas que conseguiu um lugar a bordo do submarino para a missão do ano passado após pagando $ 125.000 pela experiência única na vida.

Segundo Estrada, a viagem foi interrompida quatro horas depois que a duração da bateria do submarino caiu repentinamente para menos de 40%, forçando-o a retornar instantaneamente à superfície. “Minha maior preocupação era obviamente perder minha vida. Todas as pessoas que fizeram esta expedição… estamos cientes dos riscos que corremos. Não é uma surpresa”, disse Estrada em entrevista ao Daily Mail na época.

Apesar da missão de 2022 quase terminar em desastre, a tripulação conseguiu capturar algumas imagens de tirar o fôlego do icônico navio, que foram publicados online logo depois para o público ver.

O vídeo filmado em 8K capturou as ruínas do navio, que foram notavelmente bem preservados. O navio parece ter mudado muito pouco, obviamente além da forte ferrugem. As imagens surpreenderam o mundo quando ele teve um vislumbre de Imagens inéditas de um navio que testemunhou uma das maiores tragédias humanas do século XX.