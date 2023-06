A morte de Ted Kaczynski: revelações de que o temido “Unabomber” cometeu suicídio na prisão

Ted KaczynskiConhecido como “Unabomber”, que realizou uma campanha de bombardeio de 17 anos que matou três pessoas e feriu outras 23, morreu por suicídio, quatro pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Associated Press.

Kaczynski, que tinha 81 anos e sofria de câncer em estágio avançado, foi encontrado sem resposta em sua cela no Federal Medical Center em Butner, Carolina do Norte, por volta das 12h30 do sábado. Os socorristas realizaram RCP e o reanimaram antes de ser transportado para um hospital, onde foi declarado morto no final da manhã de sábado, disseram as pessoas à AP. Eles não estavam autorizados a discutir publicamente de Kaczynski morte e falou com a AP sob condição de anonimato.

A morte de Kaczynski ocorre quando o Bureau of Prisons federal tem enfrentado um escrutínio maior nos últimos anos após a morte do rico financista Jeffrey Epsteinque também morreu por suicídio em uma prisão federal em 2019.

Kaczynski estava detido na prisão federal Supermax em Florence, Colorado, desde maio de 1998, quando foi condenado a quatro sentenças de prisão perpétua mais 30 anos por uma campanha de terror que colocou as universidades em todo o país no limite. Ele admitiu ter cometido 16 atentados a bomba entre 1978 e 1995, mutilando permanentemente várias de suas vítimas.

Em 2021, ele foi transferido para o centro médico federal da Carolina do Norte, estabelecimento que trata de presos com graves problemas de saúde. Bernie Madoff, o infame mentor do maior esquema Ponzi de todos os tempos, morreu na instalação de causas naturais no mesmo ano.

Matemático formado em Harvard, Kaczynski viveu recluso em uma cabana sombria na zona rural de Montana, onde realizou um bombardeio solitário que mudou a maneira como os americanos enviavam pacotes e embarcavam em aviões.

Seus alvos incluíam acadêmicos e companhias aéreas, proprietário de uma locadora de computadores, executivo de publicidade e lobista da indústria de cronômetros. Em 1993, um geneticista da Califórnia e um especialista em computação da Universidade de Yale foram mutilados por bombas no espaço de dois dias.

Dois anos depois, ele usou a ameaça de violência contínua para convencer o The New York Times e o The Washington Post a publicar seu manifesto, um discurso de 35.000 palavras contra a vida moderna e a tecnologia, bem como os danos ao meio ambiente.

Kaczynski acabou se declarando culpado

Em abril de 1996, as autoridades o encontraram em uma pequena cabana de madeira compensada e papel alcatroado fora de Lincoln, Montana, cheia de diários, um diário codificado, ingredientes explosivos e duas bombas concluídas.

Enquanto aguardava julgamento, em 1998, Kaczynski tentou se enforcar com uma cueca. Embora tenha sido diagnosticado por um psiquiatra como um esquizofrênico paranóico, ele foi inflexível ao afirmar que não era um doente mental. Ele acabou se declarando culpado em vez de permitir que seus advogados apresentassem uma defesa de insanidade.

Seus explosivos foram cuidadosamente testados e vieram em caixas de madeira meticulosamente trabalhadas e lixadas para remover possíveis impressões digitais. Bombas posteriores traziam a assinatura “FC” para “Freedom Club”.

O FBI chamou-o de “Unabomber” porque seus primeiros alvos pareciam ser universidades e companhias aéreas. Uma bomba acionada por altitude que ele enviou pelo correio em 1979 explodiu conforme planejado a bordo de um voo da American Airlines; uma dúzia de pessoas a bordo sofreu com a inalação de fumaça.

Durante suas décadas de prisão, Kaczynski manteve correspondência regular com o mundo exterior, tornando-se objeto de fascínio – e até reverência – entre os que se opunham à civilização moderna.