A mudança em Ocon: ele é adorável, mas depois se torna um monstro quando coloca o capacete

Fcompanheiros de equipe de vermes Esteban Ocon e Fernando Alonso se envolveram em uma intensa batalha durante o Grande Prêmio da Espanha, com o francês criticado por quase causar uma colisão.

Quando faltavam 15 voltas para o fim, Alonso tinha pneus novos e estava prestes a ultrapassar o Alpino motorista na reta, mas Ocon mudou seu carro e forçou Alonso para encostar à direita da pista.

O espanhol ainda completou a ultrapassagem, e brincou que não foi muito difícil falar com a mídia depois, mas Ocon foi criticado por sua direção perigosa.

Ex-piloto e atual comentarista Martin Brundle anunciou a mudança imediatamente durante o comentário da Sky Sports.

“É tarde demais, você não pode fazer isso”, disse ele sobre Ocontentativa de defender a ultrapassagem.

“Você tem que colocar seu carro antes disso.

“Ocon é o jovem mais adorável, mas quando ele usa um capacete ele se torna um monstro.”

@F1

A história de Stephen Ocon e Fernando Alonso

Esses dois motoristas estavam ambos em Alpino entre 2021 e 2022, embora Alonso ajudou Ocon alcançar uma vitória memorável no Grande Prêmio da Hungria de 2021, sua primeira no esporte, eles tiveram alguns confrontos no final da parceria.

Alonso frequentemente ouvia o rádio da equipe para reclamar de seu companheiro de equipe mais jovem no final de 2022.

Agora com Alonso tendo se mudado para Aston Martineles estão em carros diferentes e o espanhol teve um início de temporada muito mais bem-sucedido.

Oconenquanto isso, minimizou o incidente durante a corrida de domingo ao falar com a mídia depois.

“Foi uma boa luta Fernandocomo sempre, mas ele foi muito rápido hoje”, disse ele.

“Era impossível para mim mantê-lo para trás. Tentei duas voltas e depois tive que deixá-lo ir.”