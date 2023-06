A namorada de Lil Uzi Vert, JT, bate nele com o telefone por flertar com Ice Spice no BET Awards

Lil Uzi Vert e a namorada dele JT — membro da dupla de hip hop Meninas da cidade – entrou em uma discussão acalorada na noite de domingo durante o Prêmios BET 2023 no Microsoft Theater em Los Angeles. Relatos de pessoas sentadas nas proximidades sugerem que a briga começou porque ele estava flertando com outro rapper Tempero Gelo.

JT, 30, foi gravada batendo em Lil Uzi Vert com seu telefone enquanto o chamava de “groupie”. Ela pegou o dispositivo móvel após o primeiro ataque e atingiu o rapper mais uma vez.

O épico desempenho vitalício de Busta Rhymes no BET AwardsTW@BET

Ice Spice, 23, e Lil Uzi Vert, 27, se apresentaram na cerimônia de premiação antes do incidente, então ele provavelmente estava apenas elogiando sua presença no palco. Eles também estavam sentados um ao lado do outro.

Durante a briga, Lil Uzi Vert pode ser ouvido dizendo que “nem fez nada”, mas JT já estava saindo.

Lil Uzi Vert a seguiu e eles deixaram o local juntos. A luta também pode ter algo a ver com ele tocando sua nova música que menciona Ice Spice.

Lil Uzi Vert menciona Ice Spice em nova música

Embora ainda não haja evidências físicas de Lil Uzi Vert flertando com Ice Spice, ele disse o nome dela ao estrear uma nova faixa no palco.

“Eu tenho uma boa esposa. … A peruca saiu duas vezes. Ela ficou um pouco afro, parece Ice Spice”, canta Lil Uzi Vert.

JT e Lil Uzi Vert terminaram várias vezes desde que começaram a namorar em 2019.

Antes do incidente, o casal parecia bem, com Lil Uzi Vert aparentemente tentando animar um JT amuado, mas tudo piorou a partir daí.