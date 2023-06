A NBA é fraudada? Wembanyama alimenta os rumores dos fãs após revelar o vídeo capturado antes de ingressar no Spurs

Victor Wembanyama inadvertidamente adicionou combustível ao fogo das teorias da conspiração. Apesar de ter sido escolhido como a escolha geral número 1 pelo incentivo de São Antônio, O animalA recente aparição pública de apenas serviu para ampliar as alegações sobre a liga ser fraudada.

Durante um evento em San Antonio, O animal foi capturado em vídeo conversando com esporas lenda Sean Elliotque mencionou ter visto um vídeo que O animal havia filmado no dia da loteria do Draft e pediu que ele desse uma explicação.

Deixando dicas

“Esse vídeo vai sair algum dia – as pessoas vão vê-lo”, O animal observado.

“Eu só sabia o esporas íamos fazer a primeira escolha e eu iria para aquela franquia e aquela cidade.

“Eu simplesmente sabia e contei a muitas pessoas também. Foi um alívio ver que eu estava certo.”

A catastrófica sessão de chutes de Wembanyama em sua ‘estreia’ com os Spurs

Ao longo desta temporada, os fãs especularam fervorosamente que a NBA é roteirizada e manipulada, encontrando várias instâncias para apoiar suas teorias.

A recente controvérsia surgiu quando o esporas garantiu a escolha nº 1 na loteria do Draft, permitindo que eles selecionassem O animal.

Afirmações semelhantes foram feitas sobre os jogos envolvendo Lebron Jamesbem como a série entre calor de Miami e a New York Knicks. Além disso, rumores foram alimentados por um incidente envolvendo Denver Nuggets treinador principal Michael Malone e funcionários.