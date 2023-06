Sabemos que muitos indivíduos são atraídos pela descentralização, rapidez, velocidade e custos reduzidos associados ao setor de criptomoedas, seu uso se espalhou por uma grande parte das nações do mundo. Por isso que hoje, apresentaremos a novidade: pagamento em criptomoedas, a nova aposta dos varejistas.

Quais empresas aceitam criptomoedas como forma de pagamento?

Os comerciantes, em lojas físicas ou virtuais, que aceitam pagamentos em criptomoedas de seus consumidores recebem um benefício competitivo sobre seus rivais que demoraram mais para adotar ativos digitais.

Marcas reconhecidas globalmente como Gucci (que foi uma das primeiras a adotar pagamentos em criptomoeda em maio do ano passado), Microsoft, Amazon, JPMorgan, Starbucks e Tesla aceitam pagamentos em criptomoeda por meio de serviços como o Binance Pay (fornecido pela maior bolsa de cripto mundial).

Razões para receber pagamentos em criptomoeda

Os negócios que aceitam pagamentos em criptomoedas ganham maior agilidade nas transações (os pagamentos em criptomoedas são liquidados instantaneamente), custos reduzidos e maior previsibilidade.

Em março de 2022, o Banco Central Europeu divulgou um estudo sobre métodos alternativos de pagamento. O estudo descobriu que os varejistas apreciam procedimentos de pagamento protegidos, momentâneos, garantidos e tecnicamente firmes.

Aplicativos, moeda eletrônica, moeda em espécie, vouchers como vales-refeição e criptomoedas estão todos na lista. Assim, o anseio de aliciar e agradar os consumidores foi a força motriz por trás da oferta de uma multiplicidade de processos de pagamento.

Para a pesquisa PYMNTS, 82% dos negócios com receita anual de US$ 1 bilhão ou mais estão adotando pagamentos em criptomoedas para atrair novos consumidores.

A pesquisa também descobriu que as taxas de transação mais baixas associadas às criptomoedas estão atraindo a maioria dos comerciantes entrevistados (77%).

Ainda que a adoção geral de criptomoedas pelo público possa levar vários anos, a adoção inicial aumenta em certas verticais, como as indústrias de jogos e mídia.

A porta está se abrindo para pagamentos entre empresas, que apresentam muitos benefícios em relação às tradicionais transferências eletrônicas de fundos, incluindo liquidez instantânea, maior disponibilidade e menores custos de transação. Desta forma, verificando os benefícios desta forma de pagamento, torna este fato possível, permitindo que mais empresas e indivíduos aceitem pagamentos em criptomoeda.

Como funcionam os gateways de pagamento com criptomoedas e o que são?

Os gateways surgiram como componentes cruciais para varejistas online. Desta maneira, os gateways são uma solução de negócios relativamente nova, mas a crescente popularidade da tecnologia blockchain atraiu empresas ainda mais estabelecidas em busca de velocidade, custos operacionais mais baixos e maior confiabilidade.

Os gateways são os mediadores que arrecadam pagamentos de consumidores e os depositam na conta do provedor por uma pequena taxa. Assim, os varejistas precisam configurar seus próprios canais de pagamento e gerenciar sua própria infraestrutura digital, logística em nuvem e segurança de dados.

Deste modo, os gateways fornecem um pacote de correções para seus fornecedores em caso de avaria em questões de pagamentos.

Payments são soluções de e-commerce que tornam mais fácil para os consumidores pagar com criptomoedas como fariam com moeda fiduciária, cartões de débito ou crédito, ou mesmo Pix. O pagamento por criptomoedas já atingiu os entusiastas e agora são recursos padrão nos sites de muitas marcas conhecidas.

PayPal e Amazon Payments são dois exemplos de gateways de pagamento convencionais. O Binance Pay, a ferramenta de pagamento da maior bolsa de criptomoedas do mundo, serve ao mesmo propósito.

Assim, algumas das tecnologias em rápida evolução estão por trás das criptomoedas, e podem desempenhar um papel significativo no processo de inovação e personalização dos serviços financeiros.

Por fim, além do setor privado, o setor público precisa aplicar a tecnologia para modernizar sua base de pagamentos e garantir interoperabilidade, segurança e eficiência nas transações financeiras digitais.

É confiável vender e receber em criptomoedas?

As transações financeiras de criptomoedas são confiáveis, apesar da ausência de uma estrutura regulatória para apoiá-las. Como o sistema é descentralizado, qualquer pessoa com acesso à internet pode visualizar os detalhes de qualquer transação de criptomoedas, incluindo o valor trocado e as identidades dos compradores e vendedores.

Nem o Brasil, nem seus grandes parceiros comerciais têm restrições ao uso de cripto. Os governos provavelmente não veem a cripto como uma ameaça real para seus sistemas financeiros porque é uma moeda de oferta limitada: apenas 21 milhões de bitcoins estarão em circulação.

Portanto, como proprietário de um pequeno negócio, a criptomoeda pode ser uma opção de pagamento atraente. Principalmente, se você vender para consumidores de outros países por meio de uma loja online. Devido a, essa moeda ser mais barata por ser isenta de impostos e burocracia. No entanto, fique de olho na volatilidade da moeda e nas trocas de moeda inteligentes para proteger sua riqueza.