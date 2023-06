A nova vida de Jenna Jameson: ela é casada com a influenciadora Jessi Lawless

Jenna Jamesona ex-atriz de filmes adultos conhecida como ‘A Rainha do Pornô’ antes de se aposentar em 2007, revelou recentemente seu casamento com o influenciador Jessi Lawless.

O casal trocou votos em 23 de maio em uma pequena cerimônia privada na Little Church of the West em Las Vegas.

“Finalmente encontrei a pessoa com quem sempre deveria ter estado”, disse o homem de 49 anos Jenna Jameson em entrevista à revista ‘People’.

Antes de seu casamento atual, Jamesoncujo nome verdadeiro é Jenna Marie Massolifoi casado com a atriz pornô Brad Armstrong de 1996 a 2001, e Jay Grdina de 2003 a 2006. Ela também tem filhos com Tito Ortizum conhecido lutador do UFC, e Lior Bitton.

“Eu tento repassar em minha mente por que namorei ou me casei com homens, e é egoísta e ruim dizer, mas acho que minha força motriz foram as crianças”, observou ela.

“E agora que realmente me encontrei, estou apenas aceitando tudo o que sinto por dentro e não empurro tudo para baixo.”

Jenna Jameson foi uma das maiores estrelas da indústria de filmes adultos há três décadas.

Tendo feito sua estreia em 1993, ela estrelou em quase 200 filmes ao longo de sua ilustre carreira até sua aposentadoria dos filmes pornográficos em 1º de agosto de 2007.

Em 2004, ela revelou que havia se envolvido sexualmente com mais de 100 mulheres e 30 homens em sua vida pessoal. Ela também estava ligada a figuras notáveis, como atriz adulta Nikky Tylercantor Marilyn Mansone músico Tommy Lee.

Enquanto Jenna Jameson abertamente identificada como bissexual durante grande parte de sua carreira, ela se declarou heterossexual em 2007 e posteriormente se converteu ao judaísmo em 2015, abandonando o catolicismo.

Seu livro, ‘How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale’, tornou-se um best-seller.

Em 2022, Jenna Jameson enfrentou problemas de saúde ao ser hospitalizada por causa de um distúrbio muscular raro que afetou sua mobilidade.

“Ei pessoal, tudo bem. Queria dar uma pequena atualização e avisar que estou bem”, disse ela no Instagram.

“Ainda estou no hospital, mas estou me sentindo muito melhor hoje e devo estar em casa muito em breve.

“Estou me sentindo um pouco melhor, mas eles ainda estão procurando respostas para o que está acontecendo. Ainda não consigo andar. Tenho movimento, só não consigo suportar peso. Espero que tenhamos respostas em breve. “