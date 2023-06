A Olivia Dunne da Piscina: Conheça Andreea Dragoi, a influenciadora de natação que está fazendo sucesso online

Estado de São José nadadorAndreia Dragoi, vem fazendo onda dentro e fora da piscina. Conhecido como ‘Olivia Dunne da piscina,‘ ela chamou a atenção de fãs e detetives da Internet. Essa semana, Dragão decidiu fazer uma pausa em sua rotina de natação e mergulhar na cena das festas de Miami, acompanhada de sua mãe deslumbrante, Lucy, que é um modelo renomado de Romênia.

A dinâmica dupla mãe-filha não hesitou em compartilhar sua noite memorável em Instagram, tratando seus seguidores com algumas fotos escaldantes. Parece que Andreia Dragonão estou vindo apenas para os recordes da piscina; ela também está desafiando o domínio da mídia social de Olivia Dunne.

Andrea Dragoi entrou em cena como influenciadora universitária no ano passado, mas sua presença era relativamente silenciosa até recentemente. Como uma júnior em ascensão, ela fez a jogada ousada de passar o verão como um salva-vidas na Flórida, ganhando o título de salva-vidas mais quente do mundo. Para anunciar seu novo cargo, ela criou um TikTok vídeo que colocou seus fãs em um frenesi.

No entanto, nem tudo foi tranquilo para Dragão no estado do sol. Ela teve que lidar com a chuva implacável da Flórida, o que talvez a tenha levado a deixar temporariamente a piscina para trás e se aventurar no tele coração de Miami para uma festa no centro.

Andreea Dragoi: A sensação romena em ascensão fazendo ondas no mundo da natação

Último Natal, Andrea Dragoi emergiu como um estudante de segundo ano relativamente desconhecido da Romênia, surpreendendo o mundo da natação.

Embora Dragoi possa ter menos seguidores nas redes sociais do que Dunne, seu potencial para crescimento maciço é inegável. Com especialização em cinesiologia, gestão esportiva e psicologiaDragoi possui os intangíveis necessários para causar um impacto significativo nas mídias sociais em 2023.

O que diferencia Dragoi não é apenas sua proeza na natação, mas também sua notável produção de conteúdo instagram. Ela possui um histórico de rainha da beleza e atualmente detém o título de Miss Califórnia Estados Unidos. Além disso, espera-se que suas conquistas na natação continuem ganhando as manchetes durante o inverno, quando os tablóides lutam por histórias cativantes.

À medida que o inverno desaparece e o verão assume o centro das atenções, Andrea Dragoi e sua mãe, Lucy, estão marcando presença como salva-vidas. E se alguém duvida que ela é a Olivia Dunne da piscina, é melhor eles pensarem novamente.

Quando Joe Kinsey escreveu seu artigo em dezembro, Dragoi teve um modesto número de seguidores 36k no Instagram. Avanço rápido de seis meses e esse número já dobrou, sinalizando um aumento notável na popularidade.

Então, prepare-se para um passeio emocionante e certifique-se de pegar um colete salva-vidas porque Andrea Dragoi chegou e ela está pronta para fazer sucesso no mundo da natação e além.