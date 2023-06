A preocupação cresce enquanto Jamie Foxx permanece não recuperado: O que há de errado?

“Ele está recebendo os melhores cuidados e trabalhando duro para se recuperar agora, mas ainda não é ele mesmo”, revela uma fonte próxima ao Jamie Foxx. A saúde do vencedor do Oscar e do Grammy continua sendo uma preocupação, embora detalhes específicos sobre sua condição ainda não tenham sido divulgados.

John Boyegaco-estrela de Foxx no filme “Eles Clonaram Tyrone”, compartilhou recentemente uma atualização positiva, afirmando que o ator de 55 anos finalmente respondeu após inúmeras tentativas de contatá-lo. “Ele está indo bem. Nós [are] apenas dando a ele privacidade, e mal podemos esperar por seu retorno”, disse Boyega na estréia de Hollywood.

co-produtor de Foxx no filme, Data Turner, expressou otimismo com sua recuperação, garantindo aos fãs que o renomado artista espera voltar às telas em breve. “Ele está indo muito bem… indo muito, muito bem… Ele estará de volta ao trabalho muito em breve”, afirmou Turner.

Embora a causa da hospitalização de Foxx permaneça desconhecida, sua filha Corinne Foxx mencionou anteriormente que adoeceu durante a produção de seu próximo filme “Back in Action”. Respondendo aos rumores, a equipe de Foxx rejeitou a teoria da conspiração que ligava sua condição à vacina COVID-19 e coágulos sanguíneos.

Jamie manteve um perfil baixo recentemente

Embora Foxx tenha mantido um perfil relativamente discreto durante sua recuperação, ele foi ao Instagram em maio para expressar gratidão pelo apoio que recebeu de seus fãs. “Todo o amor … me sinto abençoado”, ele compartilhou, reconhecendo a onda de votos de felicidades

Nick Cannon, um amigo próximo de Foxx, também forneceu atualizações sobre sua saúde, garantindo a todos que Foxx abordará seus fãs quando se sentir pronto. “Eu acredito que quando ele estiver pronto, ele vai se dirigir aos fãs que o aguardam no mundo. [about his health scare] da maneira que só ele pode”, afirmou Cannon.

Como Foxx continua recebendo cuidados e apoio de alto nível de seu círculo íntimo, seus fãs aguardam ansiosamente sua recuperação total e eventual retorno aos holofotes.