A primeira viagem espacial comercial tem data marcada: quanto vai custar para ir ao espaço?

Richard Branson é o dono da empresa responsável por uma experiência única. Será a primeira viagem espacial da história a ser totalmente comercial, já que todas as outras viagens espaciais foram estritamente para fins de pesquisa.

Este próximo voo terá lugar no dia 27 de junho, e outro apenas três dias depois, no dia 30 de junho, com as naves ‘Galactic 01’ e ‘Galactic 02’. No final de maio, foram realizados os últimos testes, com um benchmark de aprovação necessário para que a viagem recebesse luz verde,

“Se você já sonhou em explorar além. Bem-vindo à nova era do espaço. Espaço para os curiosos”, explica a empresa em seu site.

O voo terá lugar a uma altitude de 80 quilómetros, enquanto o ‘Galactic 01’ terá um enfoque científico, transportando três membros da Força Aérea Italiana e Conselho Nacional de Pesquisa Italiano,

‘Galactic 02’, por outro lado, será totalmente comercial.

De onde partirão as naves da Virgin Galactic?

A base a partir da qual a empresa opera está em Espaçoporto América no Novo Méxicoe para desfrutar de um desses voos é preciso pagar 450.000 dólares.

Michael ColglazierCEO da Virgin Galactic, explicou os dois tipos de missões que a empresa oferece: missões espaciais para pesquisa científica e missões para “astronautas particulares”.

A seguir estão todos os turistas espaciais anteriores na história: