A razão legal de Noel Gallagher para não torcer pelo City na final da Liga dos Campeões e sua promessa não cumprida aos torcedores do Oasis

Noel Gallagher junto com seu irmão Liam Gallagher da banda britânica Oasis são grandes fãs do agora campeão Manchester City. Enquanto Noel euestá presente na maioria dos jogos em Estádio Etihadporém, o roqueiro britânico não pôde comparecer ao Liga dos Campeões em Istambul.

Noel e Liam Gallagher são torcedores ávidos do Manchester City, como muitas pessoas sabem, eles eram torcedores antes mesmo de o time ser comprado pelo Abu Dhabi United Group e injetar uma quantia enorme de dinheiro para construir um time vencedor.

Noel Gallagher assistindo a final da Liga dos Campeões em San DiegoTwitter

O grupo também trouxe Pep Guardiola montar um Liga dos Campeões time que teve chance contra grandes jogadores como Real Madrid, Barcelona FC, Liverpool, Inter de Milão, Juventus, PSG, Bayern de Muniquee outros.

E foi a vez de brilhar para o time do coração do rockstar e brilhar eles fizeram quando Rodri marcou o único gol da final e assim coroou o time, porém, Noel não estava lá.

Noel Gallagher mencionou que voltaria com seu irmão liam se o Manchester City conquistou a tripla, porém, ainda não há nada confirmado.

Noel Gallagher está atualmente em San Diego, Califórnia, em turnê

noel está atualmente nos Estados Unidos, especificamente, em San Diego, Califórniae teve que assistir ao jogo em um sports bar como quem não está em Istambul ou tem ingresso porque está em turnê com os High Flying Birds nos Estados Unidos.

A presença de Noel Gallager foi rapidamente notado por Sandiegans e ele tinha muitos torcedores ao seu redor quando chegou ao pub duas horas antes do início da partida.

gallagher foi mostrado no São Diego bar com fãs torcendo ao seu redor na cobertura da final pela CBS enquanto ele tomava seu lugar no pub cerca de duas horas antes do início do jogo.

Ao ser questionado sobre sua ausência, ele disse “Não estarei em Istambul – sempre me certifico de que as datas da Liga dos Campeões sejam gratuitas e, geralmente, sempre no final de maio.“.

“O que não foi contabilizado foi a Copa do Mundo e o efeito indireto. Estou contratualmente obrigado a fazer o show, não importa o que aconteça e estou bem com isso – Assistirei ao jogo em um bar de San Diego. Se o City vencer e Haaland fizer um hat-trick, estarei de cueca.” concluiu,