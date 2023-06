A redenção de Stanley Roberts: “Quando a NBA me suspendeu, pensei em suicídio”

Om quinta-feira, 29 de junho às 22:00 CEST, a Movistar+ estreia ‘The Redemption of Stanley Roberts’, um documentário da Informe+ sobre a vida de Stanley Robertso centro americano que assinou Real Madrid em 1990, quando ele tinha apenas 20 anos.

A mudança veio depois de ser Shaquille O’Neal‘torre gêmea’ na LSU e depois jogando na NBA de 1991 a 1999.

O documentário inclui depoimentos sobre Roberts tais como: “Eu nunca vi uma força mais imparável do que Stanley Roberts“, “ele atropelava qualquer um, era uma coisa impressionante” e “o talento de Stanley Roberts era superior ao Shaquille O’Neal‘s”.

Em 1999, Roberts foi o primeiro jogador a ser suspenso por dois anos pela NBA com sua nova política antidrogas.

“Não sei como a droga entrou no meu sistema porque não me lembro de tê-la tomado. Estou na NBA há oito anos perfeitos e num piscar de olhos fui expulso”, ele se desculpou no tempo.

Em Report +, quase 25 anos após a suspensão que lhe custou a carreira, Roberts admite que “quando a NBA me suspendeu, eu queria desaparecer. Pensei em suicídio.”

Como Stanley Roberts, o pivô “mais talentoso” que Shaquille, chegou ao Real Madrid?

Stanley Robertsque não jogou sua primeira temporada na NCAA devido a problemas acadêmicos, só conseguiu jogar um ano com Shaquille O’Neal na LSU (uma equipa onde o co-capitão espanhol Mike Hansen estava jogando), com média de 14,1 pontos e 9,8 rebotes em 32 jogos.

“Stanley teve movimentos de poste baixo muito melhores; ele tinha uma qualidade ofensiva muito melhor do que shaq. Ele era muito melhor, muito melhor do que shaq, e quase qualquer centro americano naquela época. No final da temporada as notas não eram as que ele esperava, era difícil para ele ir às aulas e não conseguia renovar a bolsa”, explicou Mike Hansen para Javier Balmaseda em ‘Planeta ACB’.

Na temporada seguinte, Robertsque estava atrasado para se inscrever no Draft da NBA, decidiu assinar por Real Madrid.

Um jovem de 20 anos, 2,15 metros e 130 quilos chegou a Madrid e desde o primeiro momento impressionou adeptos e rivais.

“Fui apelidado de ‘A Besta de Madrid’. Venci todos os jogadores europeus”, Roberts disse ao ‘Planeta ACB’ em 2021.

Roberts esquerda Real Madrid com médias ACB de 11,8 pontos e 8,8 rebotes e sendo vice-campeão da Copa Korac.

Carreira de Roberts na NBA depois de deixar o Real Madrid

O colosso de Hopkins (Carolina do Sul) entrou no Draft da NBA de 1991, onde foi selecionado pelo Orlando Magic na primeira rodada com a 23ª escolha.

Roberts jogou na NBA pela Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets e Philadelphia Sixerscom média de 8,5 pontos e 5,2 rebotes em 300 jogos.

Em novembro de 1999, Roberts foi banido pela NBA por uso de drogas, supostamente ecstasy.

Depois de deixar a NBA, ele jogou pelo Efes Pilsen (Peru), Incêndio em San Diego (ABA) e os galos da isabela (Porto Rico).