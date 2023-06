A reforma de cair o queixo de Mary-Kate Olsen: a data do almoço revela uma transformação impressionante

Fserpentes estrela infantil Mary-Kate Olsen chamou a atenção durante um almoço na cidade de Nova York, apresentando uma aparência drasticamente diferente. A mulher de 37 anos, ainda em busca de amor após o divórcio de Oliver Sarkozyapreciou a companhia de PC Valmorbida, um amigo próximo e negociante de arte. A dupla jantou no renomado Sant Ambroeus Madison, a poucos passos do Central Park, no Upper East Side.

Ostentando um conjunto colorido, Mary-Kate vestiu mocassins dourados brilhantes e carregava uma grande bolsa marrom estilo crocodilo, que ela divertidamente revelou ser surpreendentemente espaçosa. Esse afastamento vibrante de suas preferências usuais de escuro e preto chamou a atenção de todos.

Caminhando ao lado dela, PC Valmorbida manteve-o casual com uma camiseta azul clara em camadas sob um cardigã cinza aberto. Ele completou seu visual descontraído com calças cáqui bege claro e tênis Nike.

O almoço de Mary-Kate ocorre dois anos após seu divórcio de Oliver Sarkozy, que foi finalizado em janeiro de 2021 após uma separação turbulenta. O ex-casal, que se casou em 2015, enfrentou uma batalha judicial, mas o acordo foi feito por meio de uma videoconferência com seus respectivos advogados.

Desde o divórcio, Mary-Kate voltou a namorar e já foi vista rindo e flertando com outro homem misterioso. No entanto, nesta data do meio-dia, ela exalava alegria enquanto vestia um conjunto todo preto, penteando alegremente seus longos cabelos para trás.

Sua irmã Ashley se casou recentemente

Enquanto Mary-Kate explora novas possibilidades românticas, sua irmã Ashley recentemente celebrou suas próprias núpcias. Ashley se casou secretamente com seu namorado de longa data, artista Louis Eisner, em cerimônia privada em Bel Air. O casal está junto desde 2017, mas seu relacionamento permaneceu em grande parte longe dos olhos do público.

Enquanto Mary-Kate abraça seu novo capítulo e Ashley encontra a felicidade no casamento, as irmãs Olsen continuam a cativar com suas jornadas individuais.