A resposta inesperada de Harry Styles a um fã que perguntou se ele queria fazer sexo durante o show

Estilos de Harry levou a mídia social ao colapso depois de aparentemente flertar com um fã que perguntou a ele: por meio de um sinal na multidão, se ele quisesse ‘transar’.

A superestrela britânica estava se apresentando no Cidade galesa de Cardiff quando avistou a placa atrevida entre as milhares de pessoas presentes no Estádio do Principado da cidade.

No vídeo viral da reação entre Harry e um de seus seguidores, Harry parece sorria e acene com a cabeça como se dissesse ‘sim’ quando ele vê o convite atrevido.

Outros espectadores podem ser ouvidos gritando ao fundo em um frenesi enlouquecido depois de perceber a reação de Harry e o clipe também causou bastante barulho nas redes sociais.

Milhares de usuários comentaram o clipe para expressar sua alegria e inveja. “O contato visual de Harry. Eu morreria”, disse um usuário. “Ele basicamente disse, ‘sério? Ok!”, disse outro.