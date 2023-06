A rivalidade do Texas esquenta quando o comentário de Cole Beasley inflama a batalha entre os fãs do Texas e do Cowboys

Cole Beasley viu-se envolvido em uma tempestade de controvérsias quando comparou CJ Stroud e Dak Prescott. O Houston Texans e Dallas Cowboys têm uma rivalidade de longa data, ambos disputando o título de reis do Texas. É incrível como um comentário aparentemente inofensivo no Twitter pode inflamar a ira de tantos.

Tudo começou quando Noah Brown comparou CJ Stroud a Dak Prescott. Brown, agora com o Houston Texans, jogou anteriormente pelo Dallas Cowboys e ficou impressionado com a liderança do quarterback novato. Ex-jogador do Dallas Cowboys Cole Beasley entrou na conversa, afirmando que se for verdade, é algo especial porque Prescott tem a melhor presença entre todos os jogadores com quem já esteve.

Embora Beasley provavelmente pretendesse elogiá-lo, não agradou aos fãs do Texas. Dak não é apenas um quarterback rival do mesmo estado, mas seu desempenho no ano passado foi medíocre. Ele empatou com o maior número de interceptações, junto com o próprio Texans Davis Mills, durante a temporada regular. Apesar de perder vários jogos, Prescott se tornou o zagueiro mais propenso a rotatividade da liga.

Fãs do Texans criticam comentários de Beasley

A aquisição de CJ Stroud pelos Texans aumenta a esperança de que ele possa superar as conquistas do quarterback dos Cowboys. Em resposta, os fãs do Texas foram ao Reddit para expressar seu descontentamento, variando do desdém à raiva. Surge a pergunta: Cole Beasley estava correto em sua avaliação de Dak Prescott em comparação com CJ Stroud?

Um aspecto notável do comentário de Beasley é sua alta consideração por Dak Prescott. Isso levanta outra questão interessante, considerando que Beasley jogou com vários zagueiros, incluindo Josh Allen do bem-sucedido Buffalo Bills. Dizer que Prescott é superior a Allen é um grande elogio.

Não vamos esquecer beasleya curta passagem de Tampa Bay Buccaneersonde teve a oportunidade de conhecer o lendário Tom Brady. E, claro, Beasley jogou ao lado de Tony Romo antes de Prescott assumir como zagueiro titular dos Cowboys.

Portanto, os elogios de Beasley a CJ Stroud vão além do novato; também reflete sua confiança inabalável nas habilidades de Prescott. Embora os fãs do Texans possam não gostar, os fãs do Cowboys esperam que seu quarterback possa ofuscar nomes como Josh Allen e Tom Brady no futuro.