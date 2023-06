A roupa impressionante de Jennifer Lopez e o beijo apaixonado com Ben Affleck na première de ‘The Flash’

Jennifer Lopez chamou toda a atenção com sua última escolha de guarda-roupa, reafirmando seu status de rainha do tapete vermelho na estreia de ‘The Flash’.

Para esta ocasião, Jennifer Lopez optou por um look Gucci deslumbrante, posando com uma saia extralonga e um corpete com gola alta e zíper no meio.

JLo parece sexy e elegante em seu novo vídeo com um biquíni preto

Seu parceiro, Ben Affleck, que reprisou seu papel como Batman em ‘The Flash’, juntou-se a Lopez e estava vestido com um terno todo preto para o evento realizado no complexo Ovation Hollywood em Los Angeles.

“Sabe de uma coisa? Esse filme é bom. Esse filme é muito bom”, Affleck disse em abril.

homem MorcegoJennifer Lopez

fez questão de mostrar seu apoio inabalável ao companheiro, e eles posaram juntos no tapete vermelho com imenso carinho.

O casal demonstrou abertamente seu amor, compartilhando um beijo gentil enquanto se abraçavam com os braços entrelaçados.