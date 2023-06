A roupa ousada e sexy de Ivana Knoll para a final da Liga dos Campeões rapidamente se torna viral

Cmodelo roatiano Ivana Knollque foi tendência mundial durante Copa do Mundo Catar 2022 por sua beleza e looks ousados, mais uma vez causa inveja de muitos, e não apenas pelo físico.

Ivana Knoll postou várias fotos do Estádio Olímpico Ataturk em Istambul, Turquia, onde Inter e Cidade de Manchester estão jogando a final da Liga dos Campeões.

Ivana Knoll encanta seus fãs com dança sensual

Na sua conta de Instagram, a croata gabou-se de estar mais uma vez presente num dos eventos mais importantes do desporto mundial.

Com uma legenda bem singela, ela apareceu com um top decotado com os tradicionais xadrezes branco e vermelho do uniforme croata, e uma minissaia que vai levantar mais que um suspiro entre os torcedores dos dois times.

“Final da Liga dos Campeões”, Ivana Kroll legendou sua postagem, junto com um emoji de um troféu e uma bola de futebol.

As fotos de Ivana Kroll rapidamente se tornam virais

Rapidamente, em apenas 30 minutos, a postagem no Instagram acumulou quase 27 mil curtidas, deixando claro que o croata é uma das celebridades mais influentes que existem, principalmente quando se trata de eventos esportivos de qualidade como esta final.

Ivana Kroll já conta com mais de três milhões de seguidores em seus perfis nas redes sociais, ainda que tenha sido apenas em novembro de 2022, durante o Catar 2022, que ela se tornou mundialmente conhecida, já que sua seleção, a Croácia, chegou à semifinal.

Desde o final do ano passado, Ivana Kroll tem participado regularmente de grandes eventos esportivos, como jogos da NBA, o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Miami e agora a final da Liga dos Campeões em Istambul.

A rejeição de Ivana Knoll ao OnlyFans

Interessantemente, Ivana Knoll anunciou que se recusa a ingressar no OnlyFans, afirmando que não acha que precisa e que não se encaixa em seus ideais.

“Não sei por que eles não podem aceitar que eu não quero abrir um'”, disse ela sobre os pedidos de seus fãs para que ela se juntasse ao OnlyFans.

“Eu não julgo, mas simplesmente não sou esse tipo de pessoa. Não é para mim.

“Tentei explicar que nem sempre se trata de dinheiro. Preocupo-me com a reputação.”