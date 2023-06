A segurança de Ghislaine Maxwell em risco após um confronto intenso na prisão com os presos de ‘Las Cubanas’

Ghislaine Maxwell, a predadora sexual condenada, supostamente vive com medo de retaliação na prisão depois de delatar dois presidiários que tentaram extorqui-la. As mulheres cubanas, conhecidas como “os cubanos”, foram colocados em confinamento solitário por 47 dias depois que Maxwell relatou suas demandas por itens de seu comissário. Agora que eles foram liberados de volta para a população em geral, Maxwell está tremendo em suas botas de prisão.

Aterrorizada com possíveis ataques, Maxwell se recusa a usar chuveiros onde teme agressões físicas. Ela também é acompanhada por um guarda de e para seu trabalho na biblioteca da prisão. A temível reputação dos cubanos “tatuados, altos e gordos” despertou as preocupações de Maxwell. Eles foram transferidos para outra unidade, mas ainda há ameaças iminentes.

“As cubanas têm fama de duras e mesquinhas dentro da prisão e não deixam nada escapar”, revelou uma fonte. “Eles estão dizendo que Maxwell precisa pagar pelo 47. Eles vão espancá-la na primeira chance que tiverem.”

Maxwell, que foi condenado por cinco das seis acusações, incluindo tráfico sexual de menores, em dezembro de 2021, está cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão. Como vegana estrita, ela teria feito um acordo com o pessoal da cozinha da prisão para obter alimentos extras em troca de itens do comissário.

‘Las Cubanas’ foram ‘traídas’ por Maxwell

No entanto, quando as mulheres cubanas descobriram esse arranjo, exigiram que Maxwell gastasse todo o seu limite de comissário com elas ou enfrentaria a exposição. Maxwell denunciou a chantagem, levando à punição dos internos na Unidade Especial de Habitação.

Embora Maxwell tivesse a opção de se auto-segregar sob custódia protetora, ela optou por não fazê-lo. Em vez disso, ela permanece na população em geral, onde as ameaças persistem.

Maxwell apelou de sua condenação por tráfico sexual, alegando erros cometidos pelos promotores e pelo juiz durante o julgamento. Sua defesa argumenta que o Departamento de Justiça a usou como “procuradora” de Jeffrey Epstein para apaziguar a indignação pública após sua morte em 2019.