A sensualidade de Ivana Knoll na Liga das Nações enquanto a Croácia sofre derrota

Mmodelo Ivana Knollque ganhou fama internacional por seu apoio sensual à Croácia na Copa do Mundo de 2022 no Qatar, não parou de mostrar sua sensualidade no cenário esportivo e reapareceu neste fim de semana na final da Liga das Nações.

A estrela estava no Holanda e em seu Instagram compartilhou fotos em Amsterdã, onde posou de minissaia azul e top decotado próximo ao rio Amstel, também exibiu sua beleza no Museu Van Gogh.

Após, Ivana viajou para Rotterdam para assistir Derrota da Croácia para a Espanha nos pênaltis na final da Liga das Nações.

Ivana Knoll passou da alegria à tristeza

Foi tudo festa para Ivana Knollque compartilhou em seus stories do Instagram o clima nas arquibancadas com os torcedores croatas, até que o sorriso sumiu com Dani Carvajal ‘ pênalti decisivo que deu o campeonato para a Espanha.

A modelo croata usou um conjunto xadrez, blusa decotada com mangas longas e botas, com xadrez semelhante à camisa titular da Croácia.

Antes do jogo, Ivana Knoll exibiu sua beleza nas arquibancadas e ainda aproveitou para mandar um recado na torcida espanhola.

“Desculpe, Espanha”, ela postou junto com um vídeo no qual dançava e exibia seus movimentos de dança com um movimento de quadril de parar o coração.

Em suas últimas histórias, ela postou um emoji de um rosto triste relacionado a CroáciaA derrota foi dolorosa, mas ela mostrou que a tristeza é passageira e postou uma foto em que veste uma camiseta com uma caricatura de ‘Pibe’ Valderrama quando jogava na Colômbia.

Ela indicou que seu próximo destino será Ibizaonde seus fãs aguardam uma nova sessão em que ela mostra os últimos modelos de sua linha de biquínis.