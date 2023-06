A sequência de infortúnios dos esportes da Flórida continua com a queda dos Gators no CWS

Florida Gators beisebol perdeu o NCAA Men’s College World Series contra LSU Tigres na noite de segunda-feira no Charles Schwab Field em Omaha e se juntou a uma longa lista de times do The Sunshine State que perderam uma final nos últimos 30 dias.

O calor de Miami caiu para o Denver Nuggets no Finais da NBA de 2023 no final de maio e Florida Panthers seguiram o exemplo duas semanas depois, durante o NHL Copa Stanley contra o Cavaleiros de Ouro de Las Vegas.

Momento viral em que um torcedor do Heat quebra a TV de raiva após a derrota no Miami Heat

Tanto o Heat quanto os Panthers perderam em uma raspagem de cavalheiro, o que já foi o suficiente para deixar os fãs de esportes da Flórida loucos, mas a onda de infortúnios não terminou aí.

O Seminoles do estado da Flórida time de softball feminino sofreu uma derrota para o cabeça-de-chave Oklahoma Sooners em 9 de junho para adicionar outro nome à lista de perdedores.

Os jacarés tiveram um destino ainda pior no jogo 3 do CWS. Eles perderam por 18–4 quando LSU estabeleceu um recorde MCWS de apenas 24 rebatidas para tantas pontuações.

Os fãs de Philly sentem a dor da Flórida

Enquanto o Furacões de Miami e Corujas do Atlântico da Flórida não perdeu na última partida da NCAA torneio de basquete, eles foram eliminados na Final Four da Loucura de março.

Outra cidade que sabe o que é perder várias finais na mesma temporada é a Filadélfia.

Há um ano, em 11 de junho, o Philadelphia Union perdeu o Copa MLS (final) para Los Angeles FC e a Filadélfia caiu para o Houston Astros no Série Mundial.

O Philadelphia Eagles iria perder o Super Bowl para o Kansas City Chiefs e a 76ers não pode nem chegar ao NBA finais. Os torcedores de Filadélfia sentem a dor da Flórida.