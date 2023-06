A sincera mensagem de aniversário de Zendaya para Tom Holland derrete o coração dos fãs

Zendaya fez questão de regar seu homem com amor em seu aniversário de 27 anos, e a adorável mensagem que ela enviou é difícil de perder. A atriz americana de 26 anos foi às redes sociais para compartilhar uma foto de seu namorado, Tom Hollanddesfrutando de um mergulho no oceano.

Ela seguiu com outra foto nunca antes vista de Tom, parado nas rochas ao longe com o vasto oceano como pano de fundo. O Homem-Aranha: Sem Caminho de Casa star manteve-se casual em shorts, camiseta e tênis. Para expressar sua adoração, Zendaya adicionou um emoji de coração à sua postagem, deixando claro o quão apaixonada ela está.

Mas a troca afetuosa não parou por aí. Tom, no verdadeiro espírito de aniversário, se coroou de brincadeira como o “homem mais sexy do mundo” enquanto compartilhava uma selfie. Junto com a imagem, ele agradeceu com humor a todos pelas maravilhosas mensagens de aniversário e presenteou seus seguidores com o que ele afirmou ser a foto mais sexy já tirada dele.

A foto mostrava Tom vestindo uma roupa de banho azul, com capacete de segurança, óculos escuros e sapatos impermeáveis. Em resposta, Zendaya não pôde deixar de mostrar sua aprovação, deixando um comentário com emojis de coração.

Holland foi parabenizado por muitas celebridades

Claro, a comemoração do aniversário de Tom chamou a atenção de muitas outras celebridades, como Gordon Ramsay juntando-se para desejar-lhe bem. Essa demonstração pública de afeto não é incomum para o casal, já que eles já demonstraram amor um pelo outro em várias ocasiões. Zendaya costuma usar uma joia especial, um anel gravado com as iniciais “TH”, como um doce aceno para seu homem.

No entanto, apesar de sua fama, Tom e Zendaya esforce-se para manter um nível de privacidade. Em uma entrevista franca com GQ em novembro de 2021, Tom revelou sua posição em manter suas vidas privadas fora dos holofotes. Ele explicou que compartilhar tanto de sua vida com o mundo já os fazia sentir um tanto roubados de sua privacidade. Zendaya ecoou esse sentimento em uma entrevista subsequente, enfatizando a santidade e a singularidade de seu amor. Ela expressou o desejo de manter certos momentos e experiências reservadas exclusivamente para si.

Claramente, Zendaya e Tom têm uma conexão profunda e um vínculo forte. Eles entendem o valor da privacidade enquanto navegam pelos desafios da fama. Enquanto continuam a cativar o público com seus talentos, sua história de amor continua sendo uma parte sagrada e querida de suas vidas.